Israel cảnh báo đáp trả không thương tiếc Hezbollah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công không thương tiếc Hezbollah ở tất cả các vùng của Li Băng, bao gồm cả Beirut", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/10 cho biết trong chuyến thăm căn cứ quân sự bị Hezbollah tấn công gần Binyamina, phía nam thành phố Haifa.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hezbollah tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào căn cứ quân sự của Israel khiến 4 binh sĩ thiệt mạng, hơn 60 người bị thương.

Đây có thể coi là vụ tấn công chết chóc nhất lên lực lượng Israel trong vòng một năm qua.

Vài phút trước vụ tấn công, còi báo động ở miền Bắc Israel đã vang lên, nhưng lại không hề có còi báo động tại căn cứ bị nhắm đến. Các UAV mang thuốc nổ đã vượt qua hệ thống phòng thủ đa lớp của Israel và đánh thẳng vào doanh trại huấn luyện quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Israel.

Trong những năm qua, Israel đã xây dựng hệ thống phòng không để cung cấp khả năng bảo vệ rộng rãi trước hỏa lực tên lửa tầm ngắn cũng như tên lửa tầm trung và tầm xa, mặc dù các chuyên gia cảnh báo rằng hệ thống này chưa toàn diện.

UAV có thể được vận hành từ xa, xâm nhập và tấn công lãnh thổ đối phương âm thầm hơn so với tên lửa hay rocket. Tuy hệ thống phòng thủ Israel nhiều lần hạ gục UAV, nhưng không ít UAV đã xâm nhập không phận Israel, trong một số trường hợp dẫn đến hậu quả chết người.

Một quan chức an ninh Israel cho biết, UAV khó bị phát hiện hơn vì một số lý do: Chúng bay chậm và thường bao gồm các bộ phận bằng nhựa, có dấu vết nhiệt với hệ thống radar yếu hơn so với tên lửa và tên lửa mạnh. Quỹ đạo cũng khó theo dõi hơn. Chúng có thể có đường bay vòng, đến từ bất kỳ hướng nào, bay thấp nên dễ bị nhầm với chim.

Israel vẫn đang điều tra để tìm hiểu cách thức UAV Hezbollah dễ dàng qua mặt hệ thống phòng không được đánh giá là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới của nước này. Trong khi đó, Hezbollah cho biết, họ phóng đồng thời hàng chục tên lửa và một phi đội UAV khiến hệ thống phòng không Israel quá tải.

Hezbollah nói, vụ tập kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Li Băng gần đây.

Sau gần một năm kể từ khi các vụ pháo kích xuyên biên giới lẫn nhau nổ ra, Kể từ ngày 23/9, Israel đã tăng cường chiến dịch đánh bom các mục tiêu Hezbollah trong lãnh thổ Li Băng, bao gồm cả thủ đô Beirut.

Theo AFP, chiến dịch tấn công của Israel đã khiến ít nhất hơn 1.300 người ở Li Băng thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Con số thực tế có thể cao hơn nữa.

Israel tuyên bố sẽ không ngừng chiến dịch cho đến khi đẩy lùi hoàn toàn mối đe dọa từ Hezbollah. Tel Aviv cũng đã mở cuộc tấn công trên bộ nhằm vào khu vực biên giới phía nam Li Băng.

Chính quyền Thủ tướng Israel Netanyahu cho hay, các hành động quân sự này nhằm tạo vùng đệm an ninh, cho phép hàng chục nghìn người dân ở khu vực biên giới phía bắc Israel trở về nhà sau một năm di tản vì đạn pháo Hezbollah.

Trong khi đó, theo Tổ chức Di trú Quốc tế, ở Li Băng, các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah một năm qua khiến khoảng 690.000 người phải rời bỏ nhà cửa.