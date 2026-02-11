Iran vạch "lằn ranh đỏ", cảnh báo tấn công căn cứ Mỹ ở Trung Đông

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người Mỹ. Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán vào tháng 6 năm ngoái khi họ quyết định tấn công chúng tôi. Đó là một trải nghiệm rất tồi tệ đối với chúng tôi”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT ngày 10/2.

Ông nhấn mạnh rằng chương trình làm giàu uranium của Iran hoàn toàn vì mục đích hòa bình và bắt nguồn từ quyền chủ quyền của đất nước.

“Các con số (làm giàu uranium) không quan trọng… Điều quan trọng là bản chất hòa bình của việc làm giàu”, ông Araghchi nói.

Ông khẳng định Iran sẵn sàng đưa ra những đảm bảo rằng nước này sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, gọi những đảm bảo như vậy là "có thể thực hiện được và đạt được" nếu cả hai bên đều có thiện chí.

Đồng thời, Ngoại trưởng Iran vạch "lằn ranh đỏ”, loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo hay các liên minh khu vực của nước này, cho rằng những vấn đề đó không liên quan đến hạt nhân.

“Chúng tôi chỉ đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ”, ông Araghchi nêu rõ, đồng thời tuyên bố “hoàn toàn” không thể bàn đến các vấn đề khác.

Ông Araghchi cũng tuyên bố Iran sẵn sàng đối đầu nếu con đường ngoại giao thất bại.

“Chúng tôi sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao cũng như sẵn sàng tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào”, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, đồng thời cho biết khả năng sẵn sàng quân sự của Iran đã được cải thiện cả về “số lượng và chất lượng” kể từ vụ ném bom của Israel và Mỹ vào năm ngoái.

“Chúng tôi chuẩn bị quân sự tốt hơn so với trước cuộc chiến 12 ngày trước đây… cả về số lượng và chất lượng”, ông nhấn mạnh.

Ông Araghchi đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cáo buộc nhà lãnh đạo Israel nhiều lần cố gắng lôi kéo Washington vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn với Iran.

Ông Araghchi cảnh báo nếu Iran bị tấn công một lần nữa, nước này sẽ tấn công các tài sản và căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

“Chúng tôi sẽ tấn công Mỹ và các tài sản, cơ sở của Mỹ… Tất cả mọi thứ của họ trong khu vực của chúng tôi”, nhà ngoại giao Iran tuyên bố.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Ngoại trưởng Araghchi cho biết những cuộc thảo luận gần đây của ông với các đối tác Mỹ cho thấy họ quan tâm đến việc tránh xung đột.

“Nếu họ nghiêm túc, chúng tôi cũng nghiêm túc”, ông nói, khẳng định trách nhiệm hiện thuộc về Washington trong việc đưa ra các đảm bảo rằng các cuộc đàm phán sẽ không đi kèm với hành động quân sự một lần nữa.

Ông Araghchi cho biết “không có giải pháp nào khác ngoài giải pháp ngoại giao”.

“Chúng tôi đã rút ra bài học về xung đột và ngoại giao. Hiện tại, chúng tôi đã sẵn sàng cho cả hai phương án”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa thể lắng xuống sau cuộc đàm phán cấp cao cuối tuần trước.

Tổng thống Trump tiếp tục cảnh báo hành động quân sự với Iran nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa cũng như đến các nhóm vũ trang ủy nhiệm của Iran.

Ông Trump đang cân nhắc điều biên đội tàu sân bay thứ hai tới vùng biển xung quanh Iran nếu Tehran từ chối hợp tác trong vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ vào tuần tới.