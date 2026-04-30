Iran tuyên bố không đầu hàng, cảnh báo tung vũ khí khiến Mỹ “sợ hãi”

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran (Ảnh: Reuters).

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, ngày 29/4 cho biết Mỹ đang tìm cách gây sức ép, buộc Iran “đầu hàng” bằng cách gây áp lực kinh tế và lợi dụng sự chia rẽ nội bộ. Tuy nhiên, Iran tuyên bố sẽ không “đầu hàng” trước sức ép của Mỹ.

Ông Ghalibaf, nhà đàm phán chủ chốt của Iran trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ và là nhà lãnh đạo chiến lược trong suốt cuộc xung đột với Mỹ, cho biết các đối thủ của Iran đang cố gắng làm suy yếu nước này từ bên trong thông qua “chiến thuật bao vây và thao túng truyền thông”.

Ông kêu gọi công chúng Iran duy trì sự đoàn kết, cho rằng đó là cách để chống lại kế hoạch của đối thủ.

“Mọi hành động gây chia rẽ đều là một phần trong kế hoạch của đối thủ”, ông Ghalibaf nói, đồng thời cho biết các quan chức Iran “đều là những người tuân theo mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao”.

Cùng ngày, trong cuộc trao đổi với các phóng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi Iran “đầu hàng”.

"Đó là tất cả những gì họ phải làm. Chỉ cần nói: “Chúng tôi đầu hàng””, ông Trump nói.

Bình luận về cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, ông Trump nói rằng Iran đã bị đánh bại. "Về mặt quân sự, chúng ta đã đánh bại họ… Nền kinh tế của họ thực sự đang gặp khó khăn. Đó là một nền kinh tế bị vô hiệu hóa", ông tuyên bố.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Iran nhượng bộ. Tuy nhiên, Tehran vẫn thể hiện lập trường cứng rắn và nêu rõ quan điểm.

"Chúng tôi sẽ không cho phép Mỹ đối thoại với chúng tôi từ vị thế sức mạnh. Iran sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ không đàm phán dưới áp lực cũng như những lời đe dọa tấn công tiếp theo”, Đại sứ Iran tại Ai Cập Mojtaba Ferdowsi Pour nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS hôm 28/4.

Đại sứ Pour cũng nêu rõ, trong các cuộc đàm phán với Mỹ, Iran không có kế hoạch thảo luận về chương trình tên lửa của nước này hoặc "Trục Kháng chiến", gồm các lực lượng vũ trang được Tehran hậu thuẫn trong khu vực.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 20/4 cũng tuyên bố “Iran không khuất phục trước vũ lực””.

Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Shahram Irani, ngày 29/4 tuyên bố Iran sẽ "sớm" đương đầu với Mỹ bằng một loại vũ khí khiến họ “vô cùng sợ hãi".

"Loại vũ khí đang ở ngay bên cạnh họ. Tôi hy vọng họ sẽ không bị đau tim”, ông Irani cảnh báo.

Tư lệnh Hải quân Iran cho biết đối thủ của Iran đã lầm tưởng rằng, họ sẽ đạt được kết quả mong muốn thông qua hành động gây hấn vô cớ "trong thời gian ngắn nhất có thể".

Đề cập đến các hoạt động trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong suốt cuộc xung đột, ông Irani dẫn chứng tới 7 vụ phóng tên lửa nhằm vào tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ.

Ông nói thêm rằng, hành động trả đũa này đã ngăn Mỹ phóng máy bay hoặc tiến hành các hoạt động không quân từ tàu sân bay trong một khoảng thời gian.

Lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành ít nhất 100 đợt trả đũa quyết liệt nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

Một phần trong động thái trả đũa của Iran là việc nước này đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược.

Tư lệnh Hải quân xác nhận Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz từ biển Ả Rập. "Nếu họ tiến gần hơn nữa, chúng tôi sẽ lập tức có hành động quân sự", ông cảnh báo.

Mỹ cáo buộc Iran vi phạm ngừng bắn khi duy trì các hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tấn công các tàu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này. Trong khi đó, Tehran cáo buộc Washington vi phạm ngừng bắn khi duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, tấn công bắt giữ tàu hàng Iran.