4 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp dầu ở Iraq

Máy bay chiến đấu F-16 của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NASCAD) tiếp nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker ở phía tây Alaska (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

“Khoảng 14h giờ miền Đông ngày 12/3, một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ đã rơi ở phía tây Iraq. 4 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay được xác nhận thiệt mạng trong khi các nỗ lực cứu hộ đang tiếp diễn”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo hôm nay 13/3.

“Vụ việc đang được điều tra. Tuy nhiên, việc máy bay bị rơi không phải do hỏa lực đối phương hay hỏa lực đồng minh”, CENTCOM cho biết thêm.

Theo CENTCOM, danh tính của các quân nhân thiệt mạng được giữ kín cho đến 24 giờ sau khi người thân của họ nhận được thông báo.

Trước đó, quân đội Mỹ xác nhận "mất" một máy bay tiếp nhiên liệu ở Iraq.

"Chúng tôi đã nắm được thông tin về việc một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ bị rơi. Vụ việc đã xảy ra trong không phận thân thiện trong khuôn khổ Chiến dịch Cuồng nộ, và các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành”, thông cáo của CENTCOM cho biết, đề cập tới chiến dịch tập kích Iran.

Phía Mỹ khẳng định sự cố này không phải do hỏa lực của đối phương hay do hỏa lực nhầm của lực lượng cùng phe.

Theo thông cáo, có 2 máy bay liên quan đến sự cố. Một chiếc đã rơi ở miền tây Iraq, còn chiếc thứ hai đã hạ cánh an toàn. Truyền thông Israel ban đầu đưa tin ít nhất 3 phi công đã thiệt mạng, trong khi máy bay tiếp dầu thứ hai đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Ben Gurion của Israel.

Sở chỉ huy Khatam al-Anbia thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13/3 tuyên bố lực lượng kháng chiến Iraq đã bắn rơi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Mỹ.

“Các hệ thống phòng không của nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã bắn trúng một máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ ở miền tây Iraq và máy bay này đã rơi. Toàn bộ nhân sự trên máy bay đã thiệt mạng”, người phát ngôn Sở chỉ huy Khatam al-Anbia cho biết.

Báo Al Jazeera cùng ngày đưa tin, nhóm Kháng chiến Hồi giáo, một liên minh gồm các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, đã tuyên bố chịu trách nhiệm trong vụ bắn hạ một máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ ở miền tây Iraq.

Trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram chính thức, nhóm này khẳng định các tay súng của họ đã nhắm mục tiêu vào máy bay bằng các hệ thống phòng không, khiến máy bay bị rơi.

Đây là vụ rơi máy bay thứ tư của Mỹ trong vòng 2 tuần kể từ khi mở chiến dịch không kích Iran.

Tuần trước, 3 máy bay tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait trong một vụ bắn nhầm, toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã kịp nhảy dù thoát hiểm an toàn.

Tính đến nay, tổng số binh lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran lên tới 11 người. Ngoài ra, khoảng 140 binh lính Mỹ đã bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng.