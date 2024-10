Israel tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh tối cao của Hamas

Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar (Ảnh: AFP).

Trong thông điệp gửi tới các bộ trưởng ngoại giao trên khắp thế giới, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố rằng thủ lĩnh tối cao của Hamas Yahya Sinwar đã bị hạ sát.

Ông là quan chức Israel đầu tiên xác nhận thông tin này. Trước đó, truyền thông Israel dẫn lời một quan chức cấp cao của nước này ngày 17/10 cho hay, ông Yahya Sinwar có thể đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của Tel Aviv.

"Yahya Sinwar, người chịu trách nhiệm cho vụ tấn công tàn bạo ngày 7/10/2023 (vào Israel), đã bị quân đội Israel IDF hạ sát hôm nay", ông Katz cho biết.

"Đây là một thành tựu quân sự to lớn của Israel và là chiến thắng của toàn bộ thế giới tự do chống lại trục Hồi giáo cực đoan do Iran dẫn đầu", ông nhấn mạnh.

Theo ông, vụ hạ sát dẫn tới khả năng Israel có thể giải cứu các con tin ngay lập tức và tạo ra một Gaza không còn sự kiểm soát của Hamas và Iran.

"Israel cần sự ủng hộ và hỗ trợ của các bạn hơn bao giờ hết để cùng nhau thúc đẩy những mục tiêu quan trọng này", ông Katz cho hay.

Trước đó, theo nguồn tin, lực lượng quân sự Israel đã khai hỏa vào một nhóm chiến binh Hamas ở tầng trệt của một tòa nhà tại Gaza hôm 16/10. Quân đội Israel sau đó đột kích vào bên trong và phát hiện 3 thành viên Hamas thiệt mạng, trong đó có một nhân vật nghi là ông Yahya Sinwar.

Yahya Sinwar, một trong những nhân vật bị Israel truy nã gắt gao nhất, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột Israel và Hamas nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái. Người ta cũng không còn nghe thấy tin tức về thủ lĩnh Hamas này suốt gần một năm, cho đến giữa tháng 9 vừa qua.

Ông Sinwar được bổ nhiệm làm lãnh đạo chính trị của Hamas sau khi người tiền nhiệm bị ám sát ở thủ đô Tehran (Iran) hồi tháng 7. Ông được coi là người có đường lối cứng rắn hơn người tiền nhiệm trong quan hệ với Israel và ủng hộ sự hợp tác cũng như quan hệ chặt chẽ hơn với Iran và các nhóm Hồi giáo đồng minh như Hezbollah.

Ông được cho là "bộ não" đứng sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào các khu vực do Israel kiểm soát.

Hamas chưa bình luận về thông tin này.