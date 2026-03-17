Iran quyết không đầu hàng, cảnh báo khủng hoảng eo biển Hormuz

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 17/3 tuyên bố bom và máy bay chiến đấu của Mỹ không thể phá hủy các cơ sở vũ khí của Iran, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ kết thúc.

Ông Qalibaf, quan chức chủ chốt của chính quyền Iran, nói rằng Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn cung dầu toàn cầu, vẫn đang bị đe dọa do sự “hiện diện” của Mỹ và Israel tại Vùng Vịnh.

“Eo biển Hormuz không thể như trước đây và trở lại tình trạng trước đó”, ông Qalibaf nói, đồng thời cho biết “không còn an ninh” ở khu vực này.

Các cơ sở quân sự của Iran đã bị Mỹ và Israel tấn công dữ dội kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhưng ông Qalibaf nói rằng Iran đã rút kinh nghiệm từ cuộc chiến 12 ngày năm ngoái và đã thay đổi hệ thống cũng như thiết kế bệ phóng tên lửa.

“Họ nghĩ rằng họ có thể phá hủy các cơ sở của chúng tôi bằng máy bay ném bom, nhưng họ không biết rằng thiết kế của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi”, ông Qalibaf nói.

Ông nhắc lại rằng Iran sẽ không bao giờ đầu hàng, cũng không khuất phục trước vũ lực.

Theo ông, khi chiến tranh kết thúc, “cục diện và trật tự Trung Đông sẽ thay đổi, nhưng điều mà Mỹ mong muốn sẽ không xảy ra”. Ông cho rằng các quốc gia Hồi giáo trong khu vực sẽ thiết lập “trật tự và an ninh” riêng của họ.

Ông Qalibaf tuyên bố mục tiêu duy nhất mà Mỹ và Israel đạt được là sát hại cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. “Nhưng hệ thống không bị lật đổ và tân Lãnh tụ Mojtaba Khamenei đã lên thay thế”, ông cho biết thêm.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 16/3 tuyên bố Iran “sẽ không đầu hàng trước những kẻ bắt nạt”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động của Mỹ và Israel, buộc các nước này phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran không phải là bên khởi xướng “cuộc chiến này”. Ông lưu ý rằng hòa bình và ổn định trong khu vực không thể đạt được nếu bỏ qua hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Đề cập đến vai trò của các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, ông Pezeshkian tuyên bố việc sử dụng chúng chống lại Iran - nhằm mục đích phá vỡ quan hệ của Tehran với các nước láng giềng - phải được chấm dứt.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hàng chục máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã tấn công các mục tiêu ở các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz của Iran hôm 16/3.

IDF xác nhận các máy bay đã thả “hàng chục loại đạn dược” xuống “các trung tâm chỉ huy thuộc các cơ quan an ninh của chính quyền Iran” ở Tehran. Các địa điểm được sử dụng để “lưu trữ và phóng máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không” của Iran cũng bị tấn công.

IDF đã nhắm mục tiêu vào “trung tâm chỉ huy của lực lượng an ninh nội bộ và một địa điểm phóng tên lửa đạn đạo” ở Shiraz. Tại Tabriz, IDF tuyên bố “các hệ thống phòng không đã bị phá hủy”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ “đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, nhưng sẽ không rời đi. Ông cũng tuyên bố Mỹ đã “gần như phá hủy Iran”, đồng thời phát tín hiệu Washington sẽ tiếp tục chiến dịch trong thời gian tới.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Iran và sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài "sự đầu hàng vô điều kiện".

Nhà lãnh đạo Mỹ cuối tuần qua đã đề nghị một số quốc gia trong đó có Trung Quốc, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz bằng cách điều chiến hạm hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển đang bị Iran kiểm soát này.