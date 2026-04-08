Hezbollah ngừng tấn công Israel

Israel không kích Li Băng hồi tháng 3 (Ảnh: Reuters).

Theo Times of Israel, từ rạng sáng ngày 8/4, Hezbollah tại Li Băng đã ngừng bắn vào miền Bắc Israel và lực lượng Israel đang hiện diện tại Li Băng sau khi Mỹ và Iran thông báo đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần.

Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, dự kiến đưa ra một tuyên bố nêu rõ lập trường chính thức của mình về lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào miền Nam Li Băng và đã đưa ra một lệnh sơ tán mới cho một thành phố ở phía Nam, dấu hiệu cho thấy họ sẽ sớm tấn công vào khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 thông báo ngừng tấn công Iran 2 tuần để mở đường cho giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hoàn toàn. Chính quyền Tổng thống Trump đồng ý sử dụng đề xuất 10 điểm của Iran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột.

Truyền thông Iran đã đăng tải chi tiết đề xuất 10 điểm của Iran, trong đó có điều khoản chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả các hành động chống lại Hezbollah, lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Li Băng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó tuyên bố lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran kéo dài 2 tuần sẽ không bao gồm Li Băng.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công từ Israel tiếp diễn, quân đội Li Băng kêu gọi người dân không quay trở lại các ngôi làng ở miền Nam nước này.

“Trước những diễn biến trong khu vực và việc lan truyền các báo cáo về một lệnh ngừng bắn, Bộ chỉ huy quân đội kêu gọi công dân chưa vội quay trở lại các làng mạc và thị trấn miền Nam, đồng thời tránh tiếp cận các khu vực mà lực lượng Israel đã tiến quân, nhằm bảo vệ an toàn cho chính mình khi các cuộc tấn công đang tiếp diễn của Israel”, quân đội Li Băng cho biết.

Trong đêm qua, Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò trung gian then chốt giữa Washington và Tehran, khẳng định rằng lệnh ngừng bắn tại Iran cũng sẽ áp dụng cho Li Băng. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra tuyên bố bác bỏ điều này, và sáng nay truyền thông Li Băng đã đưa tin về các cuộc không kích mới của Israel.