Iran cảnh báo rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn

“Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận nếu Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn thông qua các cuộc tấn công vào Li Băng”, hãng thông tấn Iran Tasnim dẫn nguồn tin ngày 8/4 cho biết.

Nguồn tin nói thêm rằng Tehran đang xem xét rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn trong bối cảnh xuất hiện “các hành vi vi phạm liên tục của Israel” liên quan đến các cuộc tấn công vào Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Li Băng.

Theo nguồn tin, việc ngừng giao tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào “lực lượng kháng chiến Hồi giáo” của Li Băng, đã được Mỹ chấp thuận theo kế hoạch ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Tuy nhiên, Iran cáo buộc Israel đã thực hiện “các hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn” kể từ sáng 8/4 khi phát động “các cuộc tấn công dữ dội” nhằm vào Li Băng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố tiến hành đợt tấn công lớn nhất trên khắp lãnh thổ Li Băng kể từ khi bắt đầu xung đột. IDF cho biết đã tấn công 100 trung tâm chỉ huy và các địa điểm quân sự của Hezbollah.

Quân đội Israel xác nhận đã tấn công hơn 100 địa điểm “trong vòng 10 phút” trên nhiều khu vực ở Beirut, thung lũng Beqaa và miền nam Li Băng, trong cuộc tấn công phối hợp “lớn nhất” kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công hiện tại ở Li Băng.

Israel đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công trên bộ ở miền nam Li Băng kể từ sau cuộc tấn công xuyên biên giới của Hezbollah vào ngày 2/3, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11/2024.

Chính quyền Li Băng cho biết ít nhất 1.530 người đã thiệt mạng và 4.812 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.

Hãng tin Fars News cũng đưa tin Iran đang tạm dừng lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz sau khi Israel tấn công Li Băng.

Eo biển Hormuz trên thực tế đã bị đóng kể từ khi chiến sự bắt đầu, với dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy chỉ khoảng 5% lưu lượng vận tải so với trước xung đột còn đi qua được.

Sau khi Mỹ thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran vào ngày 7/4, phía Tehran cho biết việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ chỉ có thể thực hiện sau khi có sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước đó cho biết Li Băng nằm trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel, Mỹ và Iran, nhưng quân đội Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Li Băng vẫn sẽ tiếp tục.

Fars cho biết 2 tàu chở dầu đã được phép đi qua eo biển Hormuz kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ đáp trả nếu các hành động “gây hấn” chống lại Li Băng không chấm dứt ngay lập tức.

Tuyên bố của IRGC cáo buộc Israel đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội ở Beirut chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố.

IRGC tiếp tục cảnh báo Mỹ và Israel rằng, nếu các cuộc tấn công vào Li Băng không dừng lại, IRGC sẽ “hành động theo nghĩa vụ của mình” và tung đòn đáp trả “khiến đối thủ phải hối hận”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 thông báo ngừng tấn công Iran 2 tuần để mở đường cho giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hoàn toàn. Chính quyền Tổng thống Trump đồng ý sử dụng đề xuất 10 điểm của Iran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột.

Truyền thông Iran đã đăng tải chi tiết đề xuất 10 điểm của Iran, trong đó có điều khoản chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả các hành động chống lại Hezbollah, lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Li Băng.

Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau đó tuyên bố lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran kéo dài 2 tuần sẽ không bao gồm Li Băng.

Tổng thống Donald Trump hôm 8/4 gọi các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng là “cuộc xung đột riêng biệt” với Hezbollah và “không nằm trong” thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng tiết lộ Israel đã đồng ý tạm dừng chiến dịch tấn công trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục, nhưng Tổng thống Trump dường như chấp nhận rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công Li Băng trong thời gian ngừng bắn.