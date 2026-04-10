Lãnh tụ Tối cao Iran đưa ra quyết định ngừng bắn với Mỹ - Israel

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).

Đại sứ Iran tại Ấn Độ Abdul Majid Hakeem Ilahi nói với hãng thông tấn TASS rằng Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, vẫn đang kiểm soát tình hình trong nước và đích thân Lãnh tụ Tối cao đã đưa ra quyết định ngừng bắn trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

"Sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao rất tốt, và mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của ông. Ông thậm chí còn tiếp đón các quan chức của chúng tôi, tổng thống, chủ tịch quốc hội, và họ có các cuộc gặp gỡ. Ngay cả quyết định ngừng bắn cũng do ông ấy đưa ra”, Đại sứ Iran nêu rõ.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 9/4 cho biết Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei vẫn khỏe mạnh và ông đang “điều hành mọi việc” tại Iran.

Khi được hỏi lý do tân Lãnh tụ Tối cao không xuất hiện trước công chúng gần đây, nhà ngoại giao cấp cao của Iran giải thích bằng cách nêu ra tiền lệ một lãnh đạo cấp cao - cụ thể là cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei - từng bị ám sát trái với mọi luật lệ quốc tế.

Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra sau nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của tân Lãnh tụ Tối cao.

Trong bài phát biểu mới nhất hôm 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã bị “thương và biến dạng”.

Ông Mojtaba chưa xuất hiện trước công chúng trong hơn một tháng qua kể từ khi kế vị cha mình, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Trong một thông điệp được công bố hôm 9/4, không lâu sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã vạch ra những vấn đề quan trọng liên quan đến cuộc chiến.

Ông cho biết Iran vẫn quyết tâm "báo thù" cho người cha quá cố của mình, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, và tất cả những người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel.

Ông Khamenei cũng nói rằng Iran sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz "sang một giai đoạn mới”.

Ông thúc giục các nước láng giềng phía nam của Iran, gồm các quốc gia Ả rập dọc theo vịnh Ba Tư, hãy cảnh giác với "những lời hứa". Ông nhấn mạnh, Iran vẫn đang chờ đợi "một phản hồi thích đáng" từ họ để có thể thể hiện thiện chí và tình anh em của mình.

Ông cho biết, Iran không tìm kiếm xung đột nhưng sẽ không từ bỏ các quyền lợi của mình.

Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần sau 40 ngày xung đột căng thẳng.

Mặc dù vậy, lệnh ngừng bắn vẫn rất mong manh do những bất đồng liên quan đến một số điểm trong đó có việc Li Băng có bao gồm trong thỏa thuận hay không và việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Đại sứ Iran tại Uzbekistan Mohammad Ali Eskandari ngày 10/4 tuyên bố Iran chỉ chấm dứt xung đột với Mỹ nếu các điều kiện trong đề xuất 10 điểm được chấp thuận.

"Iran sẽ chỉ đồng ý chấm dứt xung đột sau khi các nguyên tắc mà Iran đưa ra trong đề xuất 10 điểm được chấp nhận và các chi tiết được hoàn thiện trong các cuộc đàm phán", Đại sứ Iran cho biết.

Washington coi đề xuất 10 điểm của Tehran là cơ sở làm việc cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Các điểm này bao gồm việc tuân thủ nguyên tắc không tấn công Iran, quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, việc làm giàu uranium của Iran, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran, việc bồi thường cho Iran và việc rút quân Mỹ khỏi khu vực.