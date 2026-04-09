Iran - Mỹ chuẩn bị đàm phán đề xuất 10 điểm chấm dứt xung đột

Khói bốc lên từ một vụ nổ tại Li Băng sau một cuộc tấn công của Israel ngày 8/4 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn nguồn tin cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan sẽ bắt đầu vào ngày 11/4 và dự kiến ​​kéo dài vài ngày.

Theo nguồn tin, cuộc đàm phán sẽ được tổ chức kín. Khách sạn Serena nhiều khả năng là nơi diễn ra cuộc gặp.

Trước đó, một nhân viên khách sạn nói với TASS rằng cơ sở này đang chuẩn bị để đón tiếp các phái đoàn Mỹ và Iran.

Một cuộc họp báo dự kiến ​​sẽ được tổ chức sau cuộc đàm phán.

Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại Islamabad để đảm bảo an toàn cho cuộc đàm phán sắp tới.

Theo chính quyền Pakistan, các biện pháp này nhằm đảm bảo sự di chuyển an toàn của các phái đoàn nước ngoài.

Khu vực được gọi là "vùng đỏ", nơi đặt các tòa nhà chính phủ và các khu vực lân cận, hoàn toàn bị phong tỏa đối với tất cả các loại phương tiện giao thông ngoại trừ các phương tiện đặc biệt.

Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam xác nhận một phái đoàn Iran sẽ đến Islamabad tối nay 9/4 để đàm phán với Mỹ.

"Bất chấp sự hoài nghi của dư luận Iran do những động thái vi phạm lệnh ngừng bắn liên tục của chính quyền Israel nhằm phá hoại sáng kiến ​​ngoại giao, phái đoàn Iran được Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif mời, sẽ đến Islamabad tối nay để tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc dựa trên 10 điểm do Iran đề xuất", nhà ngoại giao Iran thông báo.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dự kiến là quan chức dẫn đầu đoàn đàm phán Iran. Về phía Mỹ, phái đoàn đàm phán được cho là do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Phó Tổng thống JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, sẽ lên đường tới Pakistan vào cuối tuần này để đàm phán với phái đoàn Iran.

Mỹ và Iran ngày 7/4 đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần sau 40 ngày xung đột căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đồng ý coi kế hoạch 10 điểm làm cơ sở cho các đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đang có nguy cơ đổ vỡ liên quan đến tranh cãi về việc Li Băng có bao gồm trong thỏa thuận này hay không.

Iran khẳng định đề xuất 10 điểm của họ bao gồm việc chấm dứt mọi hành động thù địch trên mọi mặt trận, kể cả Li Băng, nơi có lực lượng Hezbollah được Tehran hậu thuẫn.

Trong khi đó, Mỹ và Israel khẳng định thỏa thuận không bao gồm Li Băng. Israel ngày 8/4 tấn công dữ dội vào Li Băng khiến hơn 250 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Iran cáo buộc Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 nước khi không ngăn chặn các cuộc không kích vào Li Băng, vi phạm không phận Iran và phủ nhận quyền làm giàu uranium của Iran.

Phó Tổng thống Vance nói, Mỹ có nhiều thứ để đề xuất cho Iran nếu Tehran đàm phán với Washington một cách thiện chí, bao gồm cả các vấn đề phát triển hạt nhân.

Washington coi đề xuất 10 điểm của Tehran là cơ sở làm việc cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Các điểm này bao gồm việc tuân thủ nguyên tắc không tấn công Iran, quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, việc làm giàu uranium của Iran, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran, việc bồi thường cho Iran và việc rút quân Mỹ khỏi khu vực.