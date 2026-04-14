Iran dọa tung chiến thuật tấn công mới khi Mỹ phong tỏa hàng hải

Iran sở hữu kho tên lửa khổng lồ (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các lực lượng vũ trang Iran vẫn chưa sử dụng hết khả năng của mình trong các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các tài sản của Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

Iran cảnh báo sẽ sử dụng những năng lực mới vượt xa trí tưởng tượng của đối phương trong trường hợp xung đột tái diễn.

“Chúng tôi vẫn chưa sử dụng toàn bộ năng lực của mình và nếu xung đột tiếp tục, chúng tôi sẽ công bố những năng lực mà đối thủ không thể hình dung nổi. Chúng tôi sẽ trình làng những chiến thuật mới mà đối phương không có khả năng đối phó”, Thiếu tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn của IRGC, cho biết ngày 13/4.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cũng đưa ra đánh giá tương tự. Thiếu tướng Reza Talaei Nik cho biết, các kho dự trữ chiến lược của lực lượng vũ trang, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái, đã được bổ sung đầy đủ và các lực lượng đang sẵn sàng bảo vệ đất nước.

“Bên cạnh sức mạnh chiến đấu và việc sử dụng các chiến thuật, kỹ thuật mới, công tác hậu cần của Bộ Quốc phòng Iran vẫn đang hoạt động tích cực và phù hợp với các yêu cầu nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ”, ông nói.

Sau 40 ngày giao tranh ác liệt bao trùm toàn khu vực, Iran và Mỹ đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần do Pakistan làm trung gian vào ngày 8/4 để cho phép ngoại giao chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến. Tuy nhiên, khu vực này một lần nữa rơi vào tình trạng báo động khi các nhà đàm phán cấp cao của Iran và Mỹ rời Islamabad hôm 12/4 mà không đạt được bước đột phá nào sau 21 giờ hội đàm căng thẳng.

Các quan chức Iran cáo buộc "những yêu cầu thái quá" của Mỹ là nguyên nhân khiến đàm phán thất bại, trong đó quyền làm giàu uranium của Iran và việc đi lại qua eo biển Hormuz được mô tả là 2 trong số những rào cản chính.

Iran đã áp đặt các hạn chế đối với eo biển Hormuz như một biện pháp đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào nước này.

Trong khi đó, vài giờ sau khi đàm phán đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quân đội Mỹ sẽ áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện đối với eo biển Hormuz, áp dụng cho tất cả các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran từ ngày 13/4. Ông cảnh báo thêm, bất kỳ tàu quân sự nào cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa sẽ bị "phá hủy".

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo bắt đầu phong tỏa tất cả các cảng và khu vực ven biển của Iran. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết họ đã nhận được cảnh báo rằng lệnh phong tỏa áp dụng cho tất cả lưu thông tàu thuyền, bất kể treo cờ quốc gia nào.

Đáp lại, IRGC cũng cảnh báo rằng bất kỳ tàu chiến nào tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn mong manh.

Quân đội Iran tuyên bố, bất kỳ mối đe dọa nào đối với các cảng của nước này sẽ châm ngòi cho một phản ứng trên diện rộng trong khu vực, và sẽ không có cảng nào ở vịnh Ba Tư hay biển Oman được an toàn nếu các cảng của Iran bị nhắm tới.

Điều này làm dấy lên lo ngại về việc tái diễn các hành động thù địch ngay cả trước khi lệnh ngừng bắn hiện tại hết hiệu lực.