Mỹ “bắt đầu phong tỏa Hormuz”, Tổng thống Trump dọa đánh chìm tàu Iran

Tiêm kích trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Mỹ cảnh báo tàu Iran

Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa mới với Iran vào sáng nay 13/4, khẳng định Mỹ đã “xóa sổ” lực lượng hải quân Iran.

“Hải quân Iran đang nằm dưới đáy biển, hoàn toàn bị xóa sổ - 158 tàu. Những gì chúng tôi chưa tấn công là một số ít tàu mà họ gọi là “tàu tấn công nhanh”, vì chúng tôi không coi chúng là mối đe dọa lớn”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ông Trump viết: “Cảnh báo: Nếu bất kỳ tàu nào trong số này tiến đến gần khu vực phong tỏa của chúng tôi, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, bằng hệ thống hoả lực mà chúng tôi đã sử dụng đối với những kẻ buôn ma túy trên biển. Nó nhanh chóng và tàn khốc".

Cảnh báo của Tổng thống Trump được đưa ra cùng thời điểm lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của quân đội Mỹ bắt đầu có hiệu lực.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố sẽ “bắt đầu triển khai lệnh phong tỏa đối với tất cả các phương tiện giao thông đường biển đi vào và đi ra khỏi các cảng của Iran vào lúc 10h sáng 13/4 (giờ Mỹ) theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump”. Theo thông báo này, hiện tại đã đến thời điểm lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực.

CENTCOM cho biết sẽ thực thi lệnh phong tỏa ở vịnh Oman và biển Ả rập phía đông eo biển Hormuz, áp dụng cho tất cả các tàu, bất kể tàu đó mang cờ của nước nào.

“Bất kỳ tàu nào đi vào hoặc rời khỏi khu vực bị phong tỏa mà chưa được phép đều có thể bị chặn lại, chuyển hướng và bắt giữ”, CENTCOM cảnh báo.

CENTCOM khẳng định lệnh phong tỏa “sẽ không cản trở việc đi lại trung lập qua eo biển Hormuz”.

Lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran có thể chấm dứt bất cứ lúc nào

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay cảnh báo lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Khi quân đội Mỹ chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang trong tình trạng “cảnh giác cao độ” trước mọi diễn biến.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã thông báo cho ông về cuộc đàm phán của phái đoàn Mỹ và Iran trên đường ông trở về từ Pakistan vào cuối tuần qua.

Ông Vance dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia cuộc đàm phán kéo dài hơn 20 giờ với phái đoàn Iran tại Pakistan. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Theo Thủ tướng Israel, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể “thay đổi trong chớp mắt”. Ông nói thêm rằng Mỹ không chấp nhận việc Iran vi phạm các điều kiện dẫn tới đàm phán.

Thủ tướng Netanyahu cho biết, theo thỏa thuận ngừng bắn, Mỹ sẽ ngừng các cuộc tấn công và Iran sẽ ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, nhưng Iran đã không làm như vậy. “Mỹ không thể chấp nhận điều này”, ông nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Netanyahu, Phó Tổng thống Vance nói với ông rằng vấn đề trọng tâm trong lập trường của Mỹ là “loại bỏ toàn bộ uranium đã làm giàu của Iran và đảm bảo sẽ không có hoạt động làm giàu uranium trong những năm tới - có thể là nhiều thập niên tới - trong lãnh thổ Iran”.

“Đây là trọng tâm của họ, và tất nhiên cũng là vấn đề quan trọng đối với chúng tôi”, nhà lãnh đạo Israel nêu rõ.

Ông Netanyahu cho biết Israel ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời nói thêm rằng hai bên “đang phối hợp liên tục”.

“Những tuyên bố cho rằng có sự rạn nứt giữa hai nước là hoàn toàn sai sự thật. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Bất cứ ai có mặt trong những cuộc trò chuyện này, cũng như trong các cuộc thảo luận hàng ngày của chúng tôi với Tổng thống Mỹ và đội ngũ của ông ấy, đều có thể chứng thực điều đó”, Thủ tướng Israel cho biết thêm.

Ông khẳng định mức độ phối hợp giữa Mỹ và Israel “chưa từng có” trước đây.

Trong bối cảnh quân đội Mỹ chuẩn bị phong tỏa eo biển Hormuz theo kế hoạch, IDF tuyên bố họ đang trong tình trạng “cảnh giác cao độ” và sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống.

Eo biển Hormuz rộng 34km, nằm giữa Iran và Oman, là lối đi từ Vùng Vịnh ra Ấn Độ Dương. Đây là tuyến đường chính cho hoạt động trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới cùng các hàng hóa thiết yếu khác bao gồm cả phân bón.

Iran về cơ bản đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn đến việc giá dầu toàn cầu tăng vọt.