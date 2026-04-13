Iran cảnh báo đáp trả chưa từng có lệnh phong tỏa Hormuz của Mỹ

Tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. của Mỹ (Ảnh: US Navy).

"Cũng như việc Mỹ từng phải gánh chịu thất bại trước Iran trong việc mở cửa eo biển Hormuz, họ cũng cầm chắc thất bại trong một cuộc phong tỏa hải quân", ông Mohsen Rezaee, thành viên Hội đồng Phân xử của Iran, cho biết.

Ông Rezaee cảnh báo các lực lượng vũ trang Iran "sẽ không cho phép Mỹ làm như vậy" và Iran đang nắm giữ "đòn bẩy lớn chưa được khai thác để đáp trả".

"Iran không phải là nơi để có thể bị bao vây bởi những dòng tweet và những kế hoạch tưởng tượng", ông nói thêm.

Không lâu sau khi đàm phán hòa bình lịch sử với Iran đổ vỡ, Tổng thống Donald Trump ngày 12/4 tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy huyết mạch mà ông nhiều lần yêu cầu Iran phải mở lại vô điều kiện.

“Có hiệu lực ngay lập tức, Hải quân Mỹ, lực lượng tốt nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa bất kỳ và tất cả các con tàu cố gắng tiến vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz”, Tổng thống Donald Trump đăng trên Truth Social vào sáng 12/4.

Quân đội Mỹ sau đó thông báo sẽ triển khai lệnh phong tỏa giới hạn đối với các tàu đi đến và đi từ các cảng của Iran bắt đầu từ sáng 13/4 theo giờ địa phương. Trong khi đó, các tàu ra vào các cảng không thuộc Iran sẽ không bị lực lượng Mỹ ngăn chặn.

Một số nguồn tin cũng cho biết ông Trump đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công giới hạn vào Iran.

Diễn biến trên làm dấy lên lo ngại xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang bất chấp thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần đạt được hôm 7/4.

Về điều này, Tổng thống Trump cho biết lệnh ngừng bắn vẫn đang "duy trì tốt" sau các cuộc đàm phán thất bại tại Pakistan vào cuối tuần qua.

"Tôi có thể nói lệnh ngừng bắn đang duy trì tốt. Quân đội của họ đã bị suy yếu. Toàn bộ hải quân của họ đang nằm dưới mặt nước", Tổng thống nói với các phóng viên.

Ông cũng cho biết ông không quan tâm liệu Iran có quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ hay không. “Tôi không quan tâm liệu họ có quay lại hay không. Nếu họ không quay lại, tôi vẫn thấy ổn”, ông Trump nói.

Ông khẳng định rằng kế hoạch phong tỏa các cảng của Iran do quân đội Mỹ sẽ "rất hiệu quả". Ông tuyên bố "các quốc gia khác" đang hợp tác với Mỹ để giúp ngăn chặn Iran bán dầu.

Trong khi đó, theo hãng tin Fars News, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua cảnh báo bất kỳ tàu quân sự nào cố gắng tiếp cận eo biển Hormuz "sẽ bị xử lý một cách khắc nghiệt và dứt khoát".