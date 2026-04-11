Tổng thống Trump nói Iran hết "quân bài", cảnh báo tấn công mạnh trở lại

Tổng thống Donald Trump ngày 10/4 cảnh báo Iran rằng nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ nối lại hành động quân sự với cường độ mạnh hơn nữa. Ông tuyên bố: “Chúng ta đang thiết lập lại từ đầu”.

“Chúng ta đang chất lên tàu những loại đạn dược tốt nhất, những vũ khí tốt nhất từng được chế tạo, thậm chí còn tốt hơn những gì chúng ta đã dùng trước đây và chúng ta đã đánh tan họ”, ông Trump nói với báo New York Post trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, đồng thời cho biết Mỹ sẽ sử dụng các biện pháp “một cách rất hiệu quả” nếu không đạt được thỏa thuận.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump tiếp tục tuyên bố Iran “không còn quân bài nào” trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình tại Pakistan.

“Người Iran dường như không nhận ra rằng họ không còn quân bài nào, ngoài việc hăm dọa thế giới trong ngắn hạn bằng cách sử dụng các tuyến đường thủy quốc tế. Lý do duy nhất họ còn tồn tại đến ngày hôm nay là để đàm phán!”, ông Trump tuyên bố cứng rắn.

Tổng thống Trump nói rằng 24 giờ tới sẽ cho thấy liệu các cuộc đàm phán có thành công hay không.

“Chúng ta sẽ biết trong khoảng 24 giờ nữa. Chúng ta sẽ sớm biết thôi”, ông Trump cảnh báo.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ nghi ngờ về những thông điệp từ Iran.

“Bạn đang đối phó với những người mà chúng ta không biết liệu họ có nói sự thật hay không. Trước mặt chúng ta, họ nói rằng họ sẽ loại bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân, mọi thứ đều chấm dứt. Nhưng rồi họ lại nói với báo chí rằng: “Không, chúng tôi muốn làm giàu (uranium)”. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ xem”, ông Trump cho biết thêm.

Mỹ và Iran ngày 7/4 đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần sau 40 ngày xung đột căng thẳng. Tổng thống Trump cho biết, Washington đồng ý coi kế hoạch 10 điểm của mình làm cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đang có nguy cơ đổ vỡ liên quan đến tranh cãi về việc Li Băng có bao gồm trong thỏa thuận này hay không.

Iran khẳng định đề xuất 10 điểm của họ bao gồm việc chấm dứt mọi hành động thù địch trên mọi mặt trận, kể cả Li Băng, nơi có lực lượng Hezbollah được Tehran hậu thuẫn. Trong khi đó, Mỹ và Israel khẳng định thỏa thuận không bao gồm Li Băng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 nước khi không ngăn chặn các cuộc không kích của Israel vào Li Băng, vi phạm không phận Iran và phủ nhận quyền làm giàu uranium của Iran.

Ông Ghalibaf ngày 10/4 tuyên bố, các cuộc đàm phán với Mỹ không thể bắt đầu cho đến khi Washington đáp ứng 2 điều kiện then chốt gồm lệnh ngừng bắn ở Li Băng và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran trước khi bắt đầu đàm phán.

Ngoài vấn đề Li Băng, theo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, eo biển Hormuz phải được mở cửa trở lại. Iran về cơ bản đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng 2, dẫn đến việc giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Phó Tổng thống JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, sẽ lên đường tới Pakistan vào cuối tuần này để đàm phán với phái đoàn Iran.

Một số hãng truyền thông đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran tham gia đàm phán với Mỹ tại Pakistan vào cuối tuần này.