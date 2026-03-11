Tổng thống Trump: Cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 5 phút với hãng tin Axios hôm 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chiến tranh với Iran sẽ kết thúc “sớm” vì “hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu”.

“Bất cứ khi nào tôi muốn cuộc chiến kết thúc, nó sẽ kết thúc”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Trump, cuộc chiến với Iran “đang diễn ra tốt”.

“Chúng ta đang đi trước kế hoạch rất nhiều. Chúng ta đã gây ra nhiều thiệt hại hơn chúng ta nghĩ, ngay cả trong khoảng thời gian 6 tuần dự tính ban đầu”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, ông Trump hôm 9/3 cũng nói rằng cuộc chiến tại Iran có thể sớm kết thúc khi Washington sắp đạt các mục tiêu đề ra.

“Tôi nghĩ cuộc chiến gần như đã hoàn tất, hầu như vậy. Họ (Iran) không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc, họ cũng không còn không quân”, ông Trump nói với truyền thông.

Ông phát biểu thêm: “Các tên lửa của họ giờ đã bị phân tán và gần như bị vô hiệu hóa. Máy bay không người lái của họ đang bị phá hủy khắp nơi, kể cả các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của họ. Nếu nhìn vào tình hình hiện tại, họ hầu như không còn gì nữa. Về mặt quân sự thì không còn gì đáng kể”.

Ông cho biết chiến dịch quân sự tại Iran đang tiến triển “rất xa” so với dự tính trước đó của ông rằng cuộc chiến có thể kéo dài 4-5 tuần.

Tổng thống Trump nói Mỹ đã đạt được “những bước tiến lớn” trong cuộc chiến với Iran, đồng thời cho rằng chiến dịch này có thể đã “gần như hoàn tất”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, hôm 11/3 cho biết chiến dịch tấn công chung của Mỹ và Israel chống lại Iran sẽ tiếp tục “chừng nào còn cần thiết”, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công đã gây thương vong nặng nề cho lực lượng của Tehran.

“Chiến dịch này sẽ tiếp tục không giới hạn thời gian, chừng nào còn cần thiết, cho đến khi chúng ta đạt được tất cả các mục tiêu và quyết định kết quả của chiến dịch”, ông Katz nói thêm.

Mỹ phối hợp với Israel đã mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông. Xung đột nổ ra do bế tắc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 11/3 xác nhận Mỹ đã tấn công 5.500 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.

“Tôi đã nói điều này trước đây, nhưng cần phải nhắc lại: Sức mạnh chiến đấu của Mỹ đang gia tăng. Sức mạnh chiến đấu của Iran đang suy giảm. Chúng tôi vẫn tập trung vào các mục tiêu quân sự rất rõ ràng và loại bỏ khả năng của Iran trong việc triển khai sức mạnh chống lại Mỹ và các nước láng giềng của họ”, Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tuyên bố.

Ông Cooper lưu ý rằng Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công gần như mỗi giờ. Ông mô tả các cuộc tấn công là “khó đoán, năng động và quyết đoán”, đồng thời nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ không chỉ “phòng thủ trước các mối đe dọa từ Iran” mà “đang từng bước loại bỏ chúng”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố các chiến dịch sẽ kết thúc khi Tổng thống Trump "xác định rằng các mục tiêu quân sự đã được đạt được và thực hiện đầy đủ, và rằng Iran đang ở trong tình thế đầu hàng hoàn toàn và vô điều kiện”.

Ông Trump đã nhiều lần yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” như một điều kiện cho bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.