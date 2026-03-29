Iran có thể đã đánh hỏng máy bay “Mắt thần” 500 triệu USD của Mỹ

Hãng tin RT đăng tải hình ảnh đầu tiên được cho là máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Mỹ bị hư hại sau trận tập kích của Iran (Ảnh: RT/X).

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và Ả rập cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran vào căn cứ không quân Mỹ ở Ả rập Xê út đã làm hư hại một máy bay trinh sát quan trọng của Mỹ và làm bị thương một số binh sĩ.

Báo cáo ban đầu cho thấy nhiều máy bay đã bị hư hại, trong đó có một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry AWACS được sử dụng cho hoạt động chỉ huy và kiểm soát trên không.

Đại tá John Venable, một sĩ quan không quân đã nghỉ hưu của Mỹ, nói với Wall Street Journal rằng thiệt hại này có thể ảnh hưởng đáng kể đến năng lực quân sự của Mỹ trong khu vực.

“Đây là một vấn đề lớn. Nó làm tổn hại đến khả năng của Mỹ trong việc quan sát những gì đang xảy ra ở Vùng Vịnh và theo dõi tình hình”, ông Venable nhận định.

Báo Mỹ lưu ý rằng quân đội Mỹ chỉ vận hành một số lượng hạn chế các máy bay loại trinh sát loại này, và việc thay thế chúng rất khó khăn.

Hãng tin RT của Nga cũng đăng tải hình ảnh đầu tiên về thiệt hại gây ra với máy bay E-3 Sentry AWACS, trị giá 500 triệu USD, của Mỹ sau cuộc tập kích của Iran.

Theo RT, Iran dường như đã nhắm mục tiêu vào radar giám sát đặt ở phía sau khoang máy bay.

E-3, dòng phi cơ uy lực, được xem là có thể trở thành nền tảng cho chiến lược tác chiến đường không chiến thuật của Mỹ và đóng vai trò là các trung tâm chỉ huy, kiểm soát và giám sát quan trọng và hỗ trợ cho sức mạnh không quân Mỹ.

E-3 mang radar hình đĩa ở đuôi, có khả năng quét các mục tiêu trong bán kính hơn 375km, biến nó thành "mắt thần" trên không trung có thể giúp điều phối nhịp nhàng các hoạt động của quân đội Mỹ. Nếu E-3 bị vô hiệu hóa, nó sẽ ảnh hưởng tới khả năng tác chiến của Mỹ.

Máy bay E-3 Sentry (Ảnh: Wikipedia).

Theo hãng tin AFP, cuộc tấn công của Iran hôm 27/3 nhằm vào Căn cứ Không quân Prince Sultan của Mỹ ở Ả rập Xê út khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Những thương vong mới nhất này nâng tổng số binh sĩ Mỹ bị thương lên hơn 300 người kể từ khi cuộc chiến chống Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Sự việc diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng hải quân Iran đã bị “xóa sổ” và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Pete Hegseth tuyên bố “chưa bao giờ trong lịch sử được ghi lại, quân đội của một quốc gia lại bị vô hiệu hóa nhanh chóng và hiệu quả đến thế”.

Đây không phải là lần đầu tiên Căn cứ Không quân Prince Sultan bị Iran nhắm mục tiêu. Trung sĩ Lục quân Benjamin N. Pennington, 26 tuổi, đã bị thương trong một cuộc tấn công vào căn cứ này hôm 1/3 và qua đời vài ngày sau đó. Binh sĩ này là một trong số 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài một tháng qua giữa Mỹ, Israel với Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, hơn 300 quân nhân đã bị thương kể từ ngày 28/2. Trong khi hầu hết những người bị thương đã hồi phục và trở lại làm nhiệm vụ, 30 người vẫn chưa thể hoạt động và 10 người được coi là bị thương nặng.