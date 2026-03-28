Tổng thống Trump: Mỹ vẫn còn 3.554 mục tiêu chưa tấn công ở Iran

Tàu khu trục Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Chiến dịch tập kích Iran chưa kết thúc

Tổng thống Donald Trump ngày 27/3 tuyên bố Mỹ vẫn còn 3.554 mục tiêu nữa cần tấn công ở Iran.

“Việc đó sẽ được hoàn thành khá nhanh thôi”, ông Trump nói.

Ông Trump khẳng định Iran từng là một quốc gia hùng mạnh, nhưng “giờ thì không còn hùng mạnh nữa”.

“Họ chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy trước đây”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Tổng thống Trump khẳng định cuộc chiến với Iran “vẫn chưa kết thúc”. Ông cũng tin rằng Iran "muốn đạt được thỏa thuận" sau gần 4 tuần xung đột.

Trước đó, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, thông báo hôm 25/3 xác nhận lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi bắt đầu Chiến dịch "Cuồng nộ".

Ông đưa ra một số ví dụ về thành công của các đòn tấn công, cho rằng Mỹ đã phá hủy 92% số tàu cỡ lớn nhất của hải quân Iran.

“Đánh giá chiến dịch của tôi là họ hiện đã mất khả năng triển khai sức mạnh hải quân một cách đáng kể và gây ảnh hưởng trong khu vực cũng như trên toàn cầu”, ông nói.

Ông cũng đề cập đến việc năng lực tên lửa của Iran đã bị suy giảm, cùng với các đòn tấn công vào các cơ sở sản xuất tên lửa, UAV và hải quân. Ông cho biết tỷ lệ phóng UAV và tên lửa của Iran đã giảm 90%, và 2/3 năng lực sản xuất quân sự của nước này đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng.

Iran chưa bình luận về con số mà Mỹ đưa ra nhưng Tehran cũng tuyên bố đã thực hiện hơn 80 đợt tập kích trả đũa Mỹ - Israel, gây thiệt hại nặng cho đối thủ.

Mỹ hy vọng có thể đàm phán với Iran

Ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán với Iran có thể diễn ra trong tuần này.

“Chúng tôi nghĩ rằng sẽ có các cuộc gặp trong tuần này. Chúng tôi chắc chắn hy vọng điều đó. Các tàu đang được đi qua (eo biển Hormuz). Đó là tín hiệu rất tốt”, ông Witkoff tuyên bố hôm 27/3.

Theo ông Witkoff, việc Tổng thống Trump gia hạn tạm dừng các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran được Washington coi là “một tín hiệu thực sự tích cực”.

“Tôi nghĩ rằng Tổng thống (Mỹ) muốn có một thỏa thuận hòa bình”, Đặc phái viên Mỹ nói thêm.

Trong bối cảnh có nhiều thông tin trái chiều về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Washington và Tehran, ông Witkoff khẳng định “rõ ràng” là Mỹ và Iran đang đàm phán và một số tàu đang đi qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 27/3 cho biết các bên đang tiến hành những công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện Mỹ và Iran tại Pakistan nhằm nỗ lực chấm dứt xung đột.

"Rõ ràng, các lập trường ban đầu đã được trao đổi bằng văn bản thông qua bên thứ ba", Ngoại trưởng Đức nói thêm, đồng thời cho biết "không biết chính xác ai đã mở đường cho các cuộc liên lạc, gặp gỡ như vậy".