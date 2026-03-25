Iran bắt đầu thu phí một số tàu qua eo biển Hormuz lên tới 2 triệu USD?

Tàu hàng qua eo biển Hormuz (Ảnh: PA).

Theo các nguồn thạo tin giấu tên, Iran bắt đầu yêu cầu mức phí lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến theo từng trường hợp, về thực chất tạo ra một dạng “phí quá cảnh” không chính thức trên tuyến đường thủy này.

Một số tàu đã thực hiện thanh toán, dù cơ chế chưa rõ ràng, bao gồm cả loại tiền tệ sử dụng, và việc thu phí dường như không mang tính hệ thống. Các nguồn tin cho biết việc thu phí được xử lý một cách âm thầm.

Những khoản thanh toán này cho thấy ảnh hưởng của Iran đối với eo biển Hormuz, nơi bình thường có khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu, cùng khối lượng lớn lương thực, kim loại và các nguyên liệu khác được vận chuyển mỗi ngày.

Khi cuộc chiến ở Trung Đông đã bước sang tuần thứ tư, điều này cũng phản ánh nhu cầu cấp bách của một số bên tiêu thụ trong việc bảo đảm dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, chỉ có một lượng nhỏ tàu đi qua eo biển, phần lớn có liên quan tới Iran, một số ít tàu khác dường như đã chọn lộ trình đi sát bờ biển Iran.

Ấn Độ, quốc gia vừa đưa 4 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng rời khỏi vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, hôm 24/3 cho biết luật pháp quốc tế bảo đảm quyền tự do hàng hải qua eo biển và không ai có quyền thu phí sử dụng tuyến đường này. Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông đã thảo luận về cuộc chiến Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm tác động của xung đột đối với hành lang hàng hải này.

“Việc bảo đảm eo biển Hormuz luôn mở, an toàn và có thể tiếp cận là điều thiết yếu đối với toàn thế giới”, ông Modi viết trên mạng xã hội.

Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước đề nghị bình luận, trong bối cảnh các hạn chế do nhà nước áp đặt đối với viễn thông và truy cập internet.

Trong khi Iran đang áp dụng việc thu phí theo từng trường hợp, nước này cũng đã nêu ý tưởng chính thức hóa các khoản phí như một phần của thỏa thuận hậu chiến rộng lớn hơn. Tuần trước, một nghị sĩ Iran cho biết quốc hội đang thúc đẩy một đề xuất yêu cầu các quốc gia phải trả tiền cho Iran để sử dụng eo biển Hormuz như một tuyến vận tải an toàn.

Đối với các nhà sản xuất Ả rập ở Vùng Vịnh, ngay cả mức phí không chính thức cũng là điều không thể chấp nhận được, vì nó làm dấy lên các vấn đề về chủ quyền, tiền lệ và nguy cơ “vũ khí hóa” một tuyến thương mại sống còn đối với xuất khẩu năng lượng của họ.

Ả rập Xê út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phụ thuộc vào tuyến đường này để xuất khẩu dầu ra thị trường toàn cầu, nhưng đang dựa vào các đường ống thay thế đi vòng qua eo biển Hormuz để đưa dầu thô tới khách hàng.