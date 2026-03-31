Nhà Trắng: Mỹ xem xét kêu gọi các nước Ả rập trả chi phí chiến sự ở Iran

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt (Ảnh: Reuters).

Bà Leavitt đồng thời cho biết bà tin rằng ông Trump sẽ còn có thêm phát biểu về vấn đề này.

Khi được hỏi tại cuộc họp báo liệu các quốc gia Ả rập có sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến hay không, bà Leavitt cho biết bà không muốn nói thay trước cho Tổng thống Mỹ, nhưng đây là một ý tưởng mà ông Trump đã từng nêu ra.

“Tôi nghĩ đây là điều mà Tổng thống sẽ rất quan tâm trong việc kêu gọi họ thực hiện. Đó là một ý tưởng mà tôi biết ông ấy đang cân nhắc, và tôi tin rằng bạn sẽ còn nghe thêm từ ông ấy về vấn đề này", bà Leavitt nói.

Bà Leavitt cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn và tiến triển tốt, đồng thời nói thêm rằng những gì Tehran phát biểu công khai khác với những gì họ trao đổi riêng với các quan chức Mỹ, và Iran đã kín đáo đồng ý với một số quan điểm của Washington.

“Bất chấp tất cả những tuyên bố mang tính phô trương công khai mà bạn nghe từ chính quyền Iran và các thông tin sai lệch, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và diễn ra tốt đẹp. Những gì được nói công khai, tất nhiên, rất khác với những gì đang được truyền đạt riêng cho chúng tôi", bà Leavitt nói.

Bà cảnh báo rằng bất kỳ điều gì Iran nói riêng với Washington cũng sẽ được kiểm chứng, và Mỹ sẽ đảm bảo Tehran phải chịu trách nhiệm với những cam kết của mình.

Trước đó, trong ngày 30/3, ông Trump đã cảnh báo rằng các nhà máy năng lượng và giếng dầu của Iran sẽ bị “xóa sổ” nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz, sau khi Tehran mô tả các đề xuất hòa bình của Mỹ là “phi thực tế”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Mỹ - Israel và những nước ủng hộ họ liên quan đến eo biển Hormuz, sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot hôm 30/3, ông Araghchi cho rằng hành động tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là nguyên nhân gốc rễ gây mất an ninh tại eo biển Hormuz.

“Tuyến đường thủy này đã bị đóng đối với các tàu thuộc các bên tham gia vào hành động tập kích quân sự nhằm vào Iran, và quyết định này được đưa ra phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế nhằm ngăn chặn các bên khiêu khích lợi dụng eo biển Hormuz để tiến hành các cuộc tấn công trái pháp luật nhằm vào Iran", ông nói.

“Việc lưu thông của tàu thuyền thuộc các quốc gia khác vẫn đang diễn ra với sự phối hợp của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Iran”, Ngoại trưởng Iran cho biết.

Ông tái khẳng định quyết tâm của Iran trong việc tiếp tục các hoạt động phòng vệ chống lại đối thủ, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ và cơ sở quân sự của họ trong khu vực.

“Lý do đằng sau các hoạt động phòng vệ của Iran trong khu vực là việc Mỹ sử dụng lãnh thổ, căn cứ và cơ sở tại các quốc gia này để tiến hành một cuộc chiến trái pháp luật nhằm vào Iran", ông nói.