Mỹ chặn 3 tàu dầu treo cờ Iran ở vùng biển châu Á

Tàu hàng gần Hormuz (Ảnh minh họa: AFP).

Báo Hindustan Times dẫn các nguồn tin vận tải và an ninh cho biết, lực lượng Mỹ đã yêu cầu 3 tàu dầu treo cờ Iran chuyển hướng khỏi vị trí của chúng gần Ấn Độ, Malaysia và Sri Lanka.

Dựa trên dữ liệu theo dõi tàu từ MarineTraffic và báo cáo từ các nguồn tin, một trong số các tàu này, siêu tàu chở dầu Deep Sea treo cờ Iran, đang chở một phần dầu thô và được phát hiện lần cuối ngoài khơi bờ biển Malaysia khoảng một tuần trước.

Một con tàu khác, tàu Sevin nhỏ hơn có thể chở tới 1 triệu thùng và đã đầy khoảng 65%, cũng bị chặn lại. Dữ liệu theo dõi cho thấy nó được nhìn thấy lần cuối ngoài khơi Malaysia khoảng một tháng trước đó.

Con tàu thứ ba, siêu tàu chở dầu Dorena, cũng bị chặn. Tàu chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô và được nhìn thấy lần cuối gần bờ biển phía nam Ấn Độ 3 ngày trước đó.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 22/4 cho biết, tàu chở dầu Dorena bị một tàu khu trục Hải quân Mỹ kèm sát ở Ấn Độ Dương sau khi bị cáo buộc tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phong tỏa hàng hải quy mô lớn nhằm vào các cảng của Iran từ ngày 13/4 sau khi cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran tại Islamabad đổ vỡ.

Chiến dịch có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, bao gồm cả Thủy quân lục chiến và các lực lượng đặc nhiệm, cùng với gần 200 máy bay, tàu chiến.

Hải quân Mỹ ngày 16/4 cho biết, Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải "chịu quyền thăm dò và khám xét".

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cũng cảnh báo, Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào cố tình hỗ trợ Iran. Ông nói thêm rằng việc thực thi sẽ diễn ra trong lãnh hải Iran cũng như tại các vùng biển quốc tế.

CENTCOM cho hay, kể từ khi triển khai chiến dịch phong tỏa hàng hải đến nay, Mỹ đã buộc 31 tàu, chủ yếu là tàu dầu, phải quay đầu. Mới đây, lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu hàng Touska của Iran với cáo buộc con tàu vi phạm lệnh phong tỏa bất chấp 6 giờ cảnh báo của Hải quân Mỹ trong khu vực.

Iran đã lên án hành động phong tỏa của Mỹ và tuyên bố sẽ tiếp tục trả đũa. Các quan chức Iran đổ lỗi cho Mỹ về sự bế tắc trong các cuộc đàm phán và việc tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng không thể có một lệnh ngừng bắn toàn diện giữa hai nước nếu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn tiếp diễn.