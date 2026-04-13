Iran cảnh báo kịch bản “không cảng nào ở Vùng Vịnh an toàn”

Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran ngày 13/4 đưa tin, Bộ Chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang Iran đã chỉ trích việc Mỹ chuẩn bị áp đặt các hạn chế đối với sự di chuyển của tàu thuyền trong vùng biển quốc tế là “bất hợp pháp”.

Tuyên bố nêu rõ: “Nếu an ninh các cảng của Iran bị đe dọa, sẽ không có cảng nào ở vịnh Ba Tư và biển Oman được an toàn”, lực lượng vũ trang Iran cho biết thêm.

Tehran cảnh báo, các cảng tại vịnh Ba Tư và biển Oman sẽ “hoặc là dành cho tất cả mọi người, hoặc là không ai cả”.

“Lực lượng vũ trang Iran coi việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của đất nước chúng ta là nghĩa vụ tự nhiên và hợp pháp. Theo đó, việc thực thi chủ quyền của Iran trong lãnh hải của đất nước chúng ta là quyền tự nhiên của dân tộc Iran”, IRIB dẫn tuyên bố của lực lượng vũ trang Iran.

"An ninh tại lãnh hải của Iran sẽ tiếp tục được các lực lượng vũ trang đảm bảo một cách quyết đoán, và như đã được tuyên bố nhiều lần, các tàu thuyền liên kết với đối thủ không có và sẽ không có quyền đi qua Eo biển Hormuz. Các tàu thuyền khác sẽ tiếp tục được phép đi qua eo biển với điều kiện tuân thủ các quy định của lực lượng vũ trang Iran", bản tuyên bố cho biết.

“Đồng thời, trước những đe dọa tiếp diễn từ đối thủ nhằm vào an ninh quốc gia của đất nước chúng ta, ngay cả sau khi xung đột kết thúc, Iran sẽ kiên quyết thực hiện một cơ chế thường trực để kiểm soát eo biển Hormuz”, tuyên bố lưu ý.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ dự kiến bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran từ 10h sáng 13/4 theo giờ địa phương (21h hôm nay theo giờ Việt Nam).

Quân đội Mỹ vẫn chưa đưa ra các chi tiết cơ bản về lệnh phong tỏa, bao gồm số lượng tàu chiến Mỹ sẽ tham gia thực thi, liệu có sử dụng máy bay chiến đấu hay không và liệu có bất kỳ đồng minh Vùng Vịnh nào sẽ hỗ trợ nỗ lực này hay không.

Chính quyền Thủ tướng Anh Keir Starmer đã từ chối tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz.

Theo báo Telegraph, Anh sẽ không điều tàu chiến để thực thi việc phong tỏa các tàu chở dầu, thay vào đó, Anh sẽ triển khai các tàu rà phá thủy lôi để làm sạch tuyến đường thủy này. Lập trường của London nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn hàng hải và tránh leo thang xung đột, thay vì tham gia trực tiếp vào hành động quân sự phong tỏa.

Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết việc duy trì Hormuz an toàn, ổn định và thông suốt là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để bảo đảm an ninh và nguồn cung năng lượng.