Tổng thống Trump cân nhắc tấn công hạn chế Iran sau “tối hậu thư”

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk nhằm vào Iran (Ảnh: CENTCOM).

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức và những người am hiểu tình hình ngày 12/4 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn của ông đang xem xét nối lại các cuộc không kích quân sự hạn chế ở Iran, bên cạnh lệnh phong tỏa eo biển Hormuz.

Báo cáo nói rằng đây là một trong số các lựa chọn mà Tổng thống đang cân nhắc vào ngày 12/4, chỉ vài giờ sau khi các cuộc đàm phán với Iran tại Pakistan sụp đổ.

Theo nguồn tin, ông Trump coi kế hoạch này như một cách để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hòa bình.

“Ông Trump cũng có thể nối lại một chiến dịch ném bom toàn diện, mặc dù các quan chức nói rằng điều đó ít có khả năng xảy ra hơn do viễn cảnh làm mất ổn định khu vực thêm nữa và Tổng thống Trump vốn không mong muốn các xung đột quân sự kéo dài. Ông cũng có thể tìm kiếm một lệnh phong tỏa mang tính tạm thời hơn trong khi gây sức ép buộc các đồng minh phải chịu trách nhiệm cho sứ mệnh hộ tống quân sự kéo dài qua eo biển Hormuz trong tương lai”, nguồn tin nói.

Phái đoàn Mỹ và Iran đã có cuộc đàm phán kéo dài gần một ngày tại Islamabad của Pakistan hôm 11/4. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, trong khi phía Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf làm trưởng đoàn.

Theo các nguồn tin, trong cuộc đàm phán cuối tuần qua, các đại diện của Iran đã bác bỏ yêu cầu của Washington về việc ngừng làm giàu uranium và phá hủy các cơ sở công nghiệp liên quan.

Ngoài ra, Iran cũng từ chối việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho Hamas, Hezbollah, cũng như lực lượng Houthi ở khu vực.

Sau khi các cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan đổ vỡ, ông Trump đã dành phần lớn ngày 12/4 tại khu nghỉ dưỡng gia đình ở Miami để trả lời phỏng vấn truyền thông, chơi golf và thảo luận với các cố vấn. Các trợ lý cho biết ông vẫn để ngỏ một giải pháp ngoại giao, ngay cả khi ông dọa thực hiện lệnh phong tỏa eo biển Hormuz và một lần cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Iran.

“Hải quân Mỹ, lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa tất cả tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 12/4.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn Fox News, ông cho biết: "Về cơ bản, chúng ta đã phá hủy toàn bộ đất nước của họ. Thứ duy nhất thực sự còn lại là nguồn nước của họ, và nếu tấn công vào đó sẽ gây ra hậu quả rất tàn khốc”. Ông cũng cho biết Iran vẫn còn "một số nhà máy sản xuất tên lửa", đồng thời nói rằng Mỹ “biết rõ từng nhà máy” này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo họ sẽ bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa eo biển Hormuz đối với tất cả các phương tiện giao thông đường biển đi vào và đi ra khỏi các cảng của Iran vào lúc 10h sáng ngày 13/4 (21h ngày 13/4 theo giờ Việt Nam).

Thông báo nêu rõ: “Lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia khi đi vào hoặc rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên vịnh Ả Rập và vịnh Oman. Lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu thuyền quá cảnh qua eo biển Hormuz để đi đến hoặc đi từ các cảng không thuộc sở hữu của Iran”.

Harlan Ullman, cố vấn cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương và là cựu sĩ quan hải quân Mỹ, cảnh báo Mỹ có khả năng buộc eo biển Hormuz phải mở cửa nếu dùng đủ nguồn lực, nhưng một hoạt động như vậy sẽ kéo theo những rủi ro lớn về mặt quân sự và chính trị.

“Câu hỏi then chốt là Mỹ sẵn sàng tiêu tốn bao nhiêu lực lượng và lực lượng Iran có khả năng sẽ làm gì”, ông Ullman nói với Al Jazeera.

Ông cho biết Iran có thể triển khai số lượng lớn thủy lôi và máy bay không người lái, gây quá tải cho năng lực kho đạn dược của Mỹ.

“Đó sẽ trở thành một cuộc chiến thực sự gay cấn. Và nếu vì lý do nào đó một con tàu của Mỹ bị trúng đạn, không cần bị đánh chìm, chỉ cần bị bắn trúng, thì theo tôi, đó sẽ là một bi kịch quan hệ công chúng vì đa số người Mỹ phản đối xung đột”, ông nói.