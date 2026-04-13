Mỹ vạch lằn ranh đỏ, Iran cảnh báo nóng về phong tỏa Hormuz

Các tàu hải quân Iran trong một cuộc duyệt binh năm 2024 (Ảnh: Getty).

“Trái ngược với những tuyên bố sai sự thật của một số quan chức đối phương, eo biển Hormuz đang được kiểm soát và quản lý một cách sáng suốt, mở cửa cho hoạt động đi lại vô hại của các tàu phi quân sự theo các quy định cụ thể”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hôm 12/4.

“Bất kỳ tàu quân sự nào tìm cách tiếp cận eo biển Hormuz với bất kỳ lý do hay cái cớ nào đều sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn và sẽ bị xử lý nghiêm khắc và dứt khoát”, IRGC cảnh báo.

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội cùng ngày, IRGC cho biết lực lượng an ninh Iran đã kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải ở eo biển Hormuz, cảnh báo đối phương sẽ bị mắc kẹt trong “vòng xoáy chết người” nếu có bất kỳ tính toán sai lầm nào.

“Tất cả giao thông… đều nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng vũ trang (Iran)”, hải quân IRGC tuyên bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa hải quân eo biển Hormuz.

“Đối thủ sẽ bị mắc kẹt trong vòng xoáy chết người ở eo biển nếu mắc sai lầm”, IRGC cảnh báo, đăng kèm một video cho thấy các tàu nằm trong tầm ngắm.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref tuyên bố Iran “kiên quyết” giữ vững quyền kiểm soát eo biển Hormuz và đòi bồi thường từ Mỹ và Israel về những thiệt hại gây ra trong chiến tranh.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 12/4 đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ ngay lập tức phong tỏa eo biển Hormuz.

Ông Trump khẳng định, “đến một thời điểm nào đó”, eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, “bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng ta hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, đều sẽ bị hủy diệt”.

Tổng thống Trump khẳng định cuộc phong tỏa eo biển Hormuz “sẽ sớm bắt đầu” và các quốc gia khác “cũng sẽ tham gia vào cuộc phong tỏa này”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan vào cuối tuần qua không đạt được thỏa thuận.

Báo Times of Israel dẫn một tuyên bố được cho là của một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ đã vạch lằn ranh đỏ cho Iran trong các cuộc đàm phán.

Theo đó, Iran cần phải chấm dứt mọi hoạt động làm giàu uranium, tháo dỡ tất cả các cơ sở làm giàu hạt nhân quy mô lớn, thu hồi uranium được làm giàu ở mức độ cao, chấp nhận một khuôn khổ hòa bình, an ninh và giảm leo thang rộng hơn bao gồm các đồng minh trong khu vực, chấm dứt tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm như Hamas, Hezbollah và Houthi, và mở hoàn toàn eo biển Hormuz, không thu phí qua eo biển.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox New, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và các quốc gia khác sẽ gửi tàu quét mìn đến eo biển Hormuz để rà phá các loại thủy lôi mà Mỹ cho là do Iran để lại. Tehran nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thống Trump nói “sẽ mất một chút thời gian” để Mỹ thực hiện kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz. Ông tuyên bố NATO cũng muốn giúp Mỹ khơi thông eo biển.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày 12/4 thông báo 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân đã bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đang “bắt đầu quá trình dọn sạch eo biển Hormuz”.