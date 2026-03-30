Iran cảnh báo đanh thép Mỹ về kế hoạch chiếm đảo huyết mạch

Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref hôm nay 30/3 cảnh báo Tehran sẵn sàng đáp trả ý đồ chiếm giữ các đảo của Iran ở vịnh Ba Tư, tuyên bố rằng bất kỳ ai quyết định hành động như vậy sẽ "phải xuống địa ngục".

"Đối thủ của Iran nên biết rằng lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẵn sàng bảo vệ biên giới của mình, và bất kỳ bên nào xâm phạm lãnh thổ Iran, đặc biệt là ở vịnh Ba Tư và trên các đảo của Iran, sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt, đáng tiếc và không thể đảo ngược, và địa ngục là điểm đến cuối cùng cho lực lượng xâm nhập", thông cáo báo chí của chính phủ Iran dẫn lời ông Aref nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không loại trừ khả năng lực lượng Mỹ sẽ chiếm giữ đảo Kharg của Iran, hòn đảo chiến lược nơi phần lớn dầu mỏ của Iran được xuất khẩu.

Tuy vậy, một cuộc tấn công vào đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran sẽ rất rủi ro, làm tăng nguy cơ thương vong cho phía Mỹ và kéo dài chi phí cũng như thời gian của cuộc chiến.

Mỹ đang tăng cường lực lượng ở Trung Đông, khi Lầu Năm Góc lệnh triển khai 10.000 binh lính được huấn luyện tới khu vực này. Một số nguồn tin cho biết Mỹ đã lên kế hoạch đổ bộ kiểm soát đảo Kharg cùng một số khu vực ven biển Iran.

“Có thể chúng ta chiếm giữ đảo Kharg, có thể không. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải ở đó (trên đảo Kharg) trong một khoảng thời gian”, ông Trump nói với Financial Times hôm 29/3.

Khi được hỏi về tình trạng phòng thủ của Iran trên đảo Kharg, ông nói: “Tôi nghĩ rằng họ không có bất kỳ hệ thống phòng thủ nào. Chúng ta có thể kiểm soát khu vực đó rất dễ dàng”.

Washington Post dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết bất kỳ chiến dịch trên bộ nào của Mỹ ở Iran cũng không phải là một “cuộc xâm nhập toàn diện”, mà chỉ là các cuộc đột kích hạn chế do lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường thực hiện.

Các mục tiêu tiềm tàng của Mỹ có thể bao gồm việc chiếm giữ đảo Kharg, một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Iran, hoặc các cuộc đột kích vào một số khu vực ven biển gần eo biển Hormuz để phá hủy những loại vũ khí có khả năng nhắm mục tiêu vào tàu thuyền thương mại và quân sự.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 29/3 tuyên bố lực lượng Iran sẵn sàng đương đầu với sự hiện diện của quân đội Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc xâm nhập trên bộ nào vào lãnh thổ Iran.

Tư lệnh lực lượng bộ binh của quân đội Iran, Chuẩn tướng Ali Jahanshahi, cũng cảnh báo "đối phương phải biết rằng chiến tranh trên bộ sẽ nguy hiểm hơn, tốn kém hơn và không thể khắc phục được đối với họ”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng” nếu vẫn tìm cách đóng cửa eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.

Ông Rubio tuyên bố eo biển Hormuz “sẽ được mở lại bằng cách này hay cách khác”, hoặc với sự đồng ý của Iran hoặc thông qua một liên minh quân sự quốc tế bao gồm cả Mỹ, đồng thời khẳng định các mục tiêu của Washington sẽ đạt được “trong vòng vài tuần, chứ không phải vài tháng”.

Ông Rubio cũng khẳng định “Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, cáo buộc Tehran sử dụng tên lửa tầm ngắn để đe dọa các quốc gia vùng Vịnh như Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Qatar, Kuwait và Bahrain.

Iran từ lâu khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình. Tuy nhiên, các nghị sĩ Iran cho biết họ đang xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968, với lý do Tehran “không thể vừa tuân thủ luật chơi vừa bị ném bom”.