Iran xác nhận Tư lệnh hải quân IRGC thiệt mạng

Đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh hải quân thuộc IRGC (Ảnh: AFP).

"Đất nước chúng ta đã quen với những sự hy sinh anh dũng này… và sẽ tiếp tục con đường của mình với sức mạnh lớn hơn", tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hôm 30/3, xác nhận Tư lệnh hải quân thuộc IRGC, Đô đốc Alireza Tangsiri, đã thiệt mạng.

Theo IRGC, các thủy thủ Iran "đã liên tục giáng những đòn quyết định và duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong những ngày gần đây khi vắng mặt vị chỉ huy tài ba của họ”.

Trước đó, giới chức Israel ngày 26/3 tuyên bố Tư lệnh hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Alireza Tangsiri đã thiệt mạng sau khi bị thương nặng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas.

“Trong một chiến dịch chính xác và gây thương vong, Lực lượng Phòng vệ Iran (IDF) đã hạ sát Tư lệnh hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Tangsiri, cùng với các quan chức cấp cao của hải quân”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố.

Cái chết của Tư lệnh hải quân đánh dấu thêm một nhân vật cấp cao nữa của Iran bị hạ sát trong chiến dịch không kích của Irael và Mỹ. Cố Lãnh tụ Tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel hôm 28/2.

Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào ban lãnh đạo quân sự của Iran, đặc biệt là các hoạt động hải quân của nước này tại vịnh Ba Tư, khu vực có ý nghĩa chiến lược sống còn.

Ông Tangsiri là một trong số ít những nhân vật cấp cao vẫn sống sót sau các nỗ lực ám sát của Mỹ và Israel cho đến thời điểm này. Là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, giữ chức từ năm 2018, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai và duy trì chiến lược kiểm soát eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz được coi là quân bài chiến lược của Iran nhằm gây sức ép với Mỹ và đồng minh trong tiến trình hòa đàm.

Một trong những yêu cầu mà Iran đưa ra để chấm dứt xung đột là công nhận “quyền chủ quyền” của Iran đối với eo biển Hormuz. Iran nhấn mạnh quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz là một trong những điều kiện then chốt.

Theo hãng tin Tasnim, quốc hội Iran đang tìm cách thông qua luật thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Nghị sĩ cấp cao Iran Alaeddin Borujerdi ngày 30/3 cho biết Iran sẽ thu phí từ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo một dự luật đang được quốc hội nước này soạn thảo.

Ông Borujerdi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, giải thích rằng, theo quy định mới, các tàu thuyền chỉ được phép sử dụng eo biển Hormuz khi có sự cho phép của Iran, quốc gia sẽ đảm bảo an ninh cho khu vực này.