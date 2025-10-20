Houthi tấn công văn phòng Liên hợp quốc ở Yemen, giam giữ 20 nhân viên

Các tay súng Houthi ở Sanaa, Yemen (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn của điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Yemen, Jean Alam, cho biết lực lượng Houthi giam giữ 20 nhân viên của Liên hợp quốc bên trong cơ sở của tổ chức này ở khu Hada, phía tây nam Sanaa.

Theo ông Alam, những người bị bắt gồm 5 công dân Yemen và 15 nhân viên quốc tế, trong khi 11 người khác đã được thả sau khi bị thẩm vấn.

Ông nói thêm, Liên hợp quốc đang liên lạc với lực lượng Houthi và các bên liên quan “để nhanh chóng giải quyết tình hình nghiêm trọng này, chấm dứt việc giam giữ toàn bộ nhân sự và khôi phục quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các cơ sở của mình tại Sanaa”.

Một quan chức Liên hợp quốc khác cho biết lực lượng Houthi đã tịch thu toàn bộ thiết bị liên lạc trong cơ sở, bao gồm điện thoại, máy chủ và máy tính.

Những nhân viên bị bắt thuộc nhiều cơ quan khác nhau của Liên hợp quốc, trong đó có Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), UNICEF, và Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA).

Trong thời gian qua, lực lượng Houthi đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhắm vào Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác đang hoạt động tại các khu vực do họ kiểm soát, bao gồm Sanaa, thành phố cảng Hodeida, và tỉnh Saada ở miền bắc Yemen, nơi được xem là thành trì của Houthi.

Hàng chục người, trong đó có hơn 50 nhân viên Liên hợp quốc, đã bị bắt giữ cho đến nay. Một nhân viên của Chương trình Lương thực Thế giới đã thiệt mạng trong khi bị giam tại Saada hồi đầu năm nay.

Liên hợp quốc phải đình chỉ các hoạt động tại tỉnh Saada sau khi 8 nhân viên bị bắt hồi tháng 1, đồng thời chuyển điều phối viên nhân đạo cấp cao của mình từ Sanaa đến thành phố Aden ven biển, nơi đặt trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Houthi nhiều lần cáo buộc các nhân viên Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế là gián điệp, song không đưa ra bằng chứng. Liên hợp quốc đã bác bỏ những cáo buộc này.