Hỗ trợ quân sự từ bên ngoài EU liên tục đổ về Ukraine

Một thành viên của lực lượng rà phá bom mìn của Ukraine (Ảnh: The Globe and Mail).

Trong bối cảnh căng thẳng với Nga vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Ukraine gần đây liên tục nhận được sự hỗ trợ quân sự từ các quốc gia bên ngoài EU.

Colombia, một quốc gia Nam Mỹ, đã tuyên bố sẽ hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky tháo gỡ bom mìn còn sót lại tại nhiều địa điểm khác nhau ở Ukraine.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh vẫn còn rất nhiều những vật liệu nổ còn sót lại tại các vùng chiến sự trên khắp Ukraine, đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của người dân trong khu vực.

Theo Reuters, một nhóm chuyên gia Colombia sẽ được triển khai tới một quốc gia thành viên của NATO ở châu Âu để đào tạo về tháo dỡ bom mìn cho các binh sĩ Ukraine.

"Khóa huấn luyện này sẽ được thực hiện bởi 11 kỹ sư quân sự, những người sẽ tới một quốc gia thành viên Nato láng giềng để đào tạo cho binh sĩ Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano cho hay.

Pháo hạng nhẹ L119 cỡ nòng 105 mm (Ảnh: Flickr).

Trong một diễn biến khác, New Zealand vừa ra thông báo sẽ hỗ trợ quân sự nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết: "Một đội huấn luyện pháo binh của Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF) với quân số 30 người sẽ sớm được triển khai tới Vương quốc Anh để giúp huấn luyện quân nhân Ukraine vận hành pháo hạng nhẹ L119 cỡ nòng 105 mm".

"Nhóm đào tạo của chúng tôi đã được yêu cầu hỗ trợ đào tạo các thành viên của Lực lượng vũ trang Ukraine cách sử dụng hệ thống vũ khí này từ nay cho đến cuối tháng 7", bà Ardern nói thêm.

New Zealand cũng sẽ cung cấp thêm các hỗ trợ kỹ thuật như kính ngắm và một lượng nhỏ đạn dược cho công tác huấn luyện.

Trước đó, New Zealand đã cử nhân viên của NZDF đến Vương quốc Anh và Bỉ để hỗ trợ các quốc gia đối tác trong công tác thu thập và phân tích tin tức tình báo.

Nước này cũng đã triển khai một máy bay C-130H Hercules của Lực lượng Không quân Hoàng gia New Zealand để hỗ trợ việc vận chuyển các thiết bị quân sự và các mặt hàng viện trợ khác, cũng như cung cấp các thiết bị khí tài phi sát thương cho Ukraine.

Kế hoạch huấn luyện này làm dấy lên khả năng New Zealand sẽ viện trợ vũ khí, cụ thể là pháo L119 cho Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ New Zealand đã nhấn mạnh rằng NZDF sẽ không trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Ukraine đã liên tục nhận được những khoản viện trợ vũ khí và nhân đạo trị giá hàng chục tỷ USD từ phương Tây. Tuy vậy, trong một tuyên bố vào ngày 24/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn khẳng định tình hình chiến sự tại quốc gia này vẫn đang diễn biến rất căng thẳng và kêu gọi các nước đồng minh viện trợ thêm vũ khí hạng nặng.