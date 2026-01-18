Top 10 lực lượng đặc nhiệm giỏi nhất thế giới: Delta Force Mỹ xếp ở đâu?

Lực lượng Delta Force của Mỹ huấn luyện chiến đấu (Ảnh: XY).

Trình độ huấn luyện của bất kỳ binh sĩ tinh nhuệ nào trong số này đều ở một đẳng cấp khác so với binh lính thông thường. Không chỉ được trang bị vũ khí hiện đại, những binh sĩ này còn thể hiện tinh thần mạnh mẽ, quyết tâm và lòng dũng cảm để thực hiện các nhiệm vụ và sứ mệnh chuyên biệt được giao.

Hình ảnh được cho là đặc nhiệm Mỹ đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1 ở thủ đô Caracas (Video: Telegram).

Lực lượng đặc nhiệm được tạo thành từ những binh sĩ giỏi nhất, tinh nhuệ nhất của mỗi quốc gia, nhưng đơn vị nào xứng đáng với danh hiệu xuất sắc nhất thế giới?

Military News Today, dựa trên phương pháp đồng thuận của ba nguồn tin The Independent, The Times of India và Forces.Net, đã công bố bảng xếp hạng “Top 10 lực lượng đặc nhiệm giỏi nhất thế giới”.

10. MARCOS (Ấn Độ)

Ấn Độ nằm trong số các quốc gia có lực lượng đặc nhiệm quân sự tốt nhất thế giới, với 3 đơn vị do quân đội kiểm soát, bao gồm Lực lượng Đặc nhiệm Nhảy dù của Lục quân, MARCOS của Hải quân và Lực lượng Biệt kích Garud của Không quân.

Binh sĩ lực lượng MARCOS của Ấn Độ (Ảnh: Military News Today).

Lực lượng Biệt kích Hải quân, viết tắt là MARCOS, là nhóm lực lượng đặc nhiệm được đánh giá cao nhất trong nước. Theo The Times of India, cần khoảng 3 năm huấn luyện nghiêm ngặt trước khi binh sĩ có thể trở thành một phần của đơn vị tinh nhuệ này. Họ có khả năng hoạt động trên biển, trên bộ và trên không.

9. Kommando Spezialkräfte (Đức)

Kommando Spezialkräfte (KSK) là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Bundeswehr - quân đội Đức. Đây là một đơn vị cấp lữ đoàn tăng cường, có nhiệm vụ thực hiện nhiều hoạt động khác nhau liên quan đến chống khủng bố, chiến tranh biệt kích và tìm kiếm cứu nạn.

Các thành viên Kommando Spezialkräfte của Đức (Ảnh: Military News Today).

Tuy nhiên, giống như tất cả các đơn vị khác của Đức, việc triển khai KSK phải được Quốc hội Đức phê chuẩn.

Đơn vị này đã thực hiện một số chiến dịch thành công trong cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan, bao gồm cả cuộc đột kích vào một nơi trú ẩn của Al Qaeda năm 2006.

Đức cũng có một nhóm đặc nhiệm hàng đầu khác là GSG 9 der Bundespolizei của Cảnh sát Đức, và đóng vai trò tích cực trong việc chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Chủ yếu nhờ hai cơ quan này, Đức nằm trong danh sách các quốc gia có lực lượng đặc nhiệm quân sự tốt nhất thế giới.

8. Lực lượng Đặc nhiệm JST2 (Canada)

JST2 là một nhóm lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, cấp 1 của quân đội Canada, và phục vụ dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Canada. Đơn vị này được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chống khủng bố, cả trong và ngoài nước, và đã được công nhận là một lực lượng đẳng cấp thế giới.

Lực lượng đặc nhiệm JST2 của Canada (Ảnh: Military News Today).

JST2 nổi tiếng với sự hợp tác chặt chẽ với Lực lượng Delta của Mỹ và Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) trong các nhiệm vụ cùng quan tâm.

7. Đơn vị quân sự GROM (Ba Lan)

Đơn vị quân sự GROM của Ba Lan được thành lập vào năm 1990 như một phần của nhiệm vụ giúp người Do Thái Liên Xô nhập cảnh vào Israel an toàn trong bối cảnh kháng cự từ Hezbollah.

Chiến đấu viên GROM của Ba Lan (Ảnh: Military News Today).

Ngày nay, GROM là một đơn vị chống khủng bố có năng lực cao, đã thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ trong và ngoài nước. Một trong những chiến dịch đáng chú ý nhất của họ là giải cứu con tin sau khi nhóm khủng bố chiếm giữ một tòa nhà chính phủ ở Paktia, Afghanistan vào năm 2012.

6. Đơn vị Tác chiến Đặc biệt SSG (Pakistan)

Nhóm Tác chiến Đặc biệt (SSG) của Pakistan còn được biết đến với biệt danh "Những con cò đen", do loại mũ đội đầu độc đáo mà các binh sĩ sử dụng.

Biệt kích SSG của Pakistan (Ảnh: Military News Today).

Quá trình huấn luyện của SSG bao gồm hành quân 36 dặm (57,6km) trong 12 giờ, cũng như chạy nước rút 5 dặm (8km) chỉ trong 20 phút, chỉ có 5% số người tham gia huấn luyện vượt qua được khóa học để tốt nghiệp.

SSG là một lực lượng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, đã thực hiện một số nhiệm vụ phức tạp nhất trong cuộc chiến của Pakistan chống lại các nhóm phiến quân ở vùng bộ lạc phía bắc nước này và đạt được thành công.

5. Nhóm Can thiệp Hiến binh Quốc gia (Pháp)

Nhóm Can thiệp Hiến binh Quốc gia Pháp, hay GIGN là một trong những lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố tốt nhất thế giới.

Một tay súng GIGN, Pháp (Ảnh: Military News Today).

Đơn vị này cũng được giao nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật VIP của Pháp và các địa điểm quốc gia quan trọng. GIGN chuyên về các tình huống giải cứu con tin, và theo The Independent, đã giải cứu tới 600 con tin kể từ khi thành lập vào năm 1973.

4. Sayeret Matkal (Israel)

Tiếp theo trong danh sách các quốc gia có lực lượng đặc nhiệm quân sự tốt nhất thế giới là Israel, với Sayeret Matkal được coi là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất.

Chiến đấu viên của Sayeret Matkal (Ảnh: Military News Today).

Những người muốn gia nhập lực lượng đặc nhiệm Israel phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, và chỉ những người giỏi nhất mới vượt qua. Trách nhiệm chính của nhóm là thu thập thông tin tình báo và họ thường hoạt động sâu trong lòng đối phương.

Một nhóm nổi bật khác ở Israel là Shayetet 13, một sư đoàn của hải quân nước này, phụ trách các hoạt động chiến đấu trên mặt nước và dưới nước cũng như các cuộc đột kích. Mặc dù đã hoạt động từ năm 1948, nhưng nó không được công chúng biết đến cho đến những năm 1960.

3. Đặc nhiệm Alpha (Nga)

Đặc nhiệm Alpha của Nga là một trong những đơn vị quân sự tinh nhuệ nhất thế giới chuyên về chống khủng bố. Được thành lập năm 1974 bởi KGB, hiện nay nó hoạt động dưới sự chỉ đạo của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB).

Một đơn vị đặc nhiệm đẳng cấp thế giới khác trong nước là Spetsnaz GRU, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Cơ quan Tình báo quân sự nước ngoài của Nga, GRU.

Đặc nhiệm Spetnaz của Nga (Ảnh: Telegram).

Đặc nhiệm Nga nổi tiếng với việc thực hiện nhiều nhiệm vụ ở nước ngoài, bao gồm ở Tiệp Khắc, Syria, Georgia và Ukraine.

2. Lực lượng Đặc nhiệm Không quân SAS (Anh)

Vương quốc Anh tự hào sở hữu một trong những đơn vị đặc nhiệm hàng đầu thế giới, Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS), đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh Iraq. Một vị tướng Mỹ, Stanley McChrystal, đã tuyên bố rằng Mỹ không thể đạt được những mục tiêu đã đề ra ở Iraq nếu không có sự hỗ trợ của SAS.

Binh sĩ SAS của Anh (Ảnh: RLC).

Một đơn vị nổi bật khác là Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân (Special Boat Service), tương đương với lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ. Quá trình tuyển chọn của lực lượng này rất khắc nghiệt và bao gồm các bài kiểm tra nghiêm ngặt như huấn luyện sinh tồn trong chiến đấu, thẩm vấn căng thẳng và huấn luyện trong rừng rậm.

1. Các Đơn Vị Đặc Nhiệm Cấp 1 (Mỹ)

Mỹ sở hữu lực lượng đặc nhiệm quân sự tốt nhất thế giới với quân số lên tới hơn 70.000 binh sĩ. Quốc gia này có một số đơn vị bí mật, chuyên thực hiện các hoạt động quan trọng nhất. Bốn đơn vị đặc nhiệm cấp 1 của Mỹ là:

Delta Force của Lục quân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ bao gồm chống khủng bố, tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao, giải cứu con tin, đột kích, phá hoại và trinh sát đặc biệt.

Delta Force chính là lực lượng chủ công trong chiến dịch đột kích vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại dinh thự của vợ chồng ông trong một căn cứ quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Caracas.

Đặc nhiệm Hải quân SEAL Team 6 (DEVGRU), thực hiện các hoạt động tương tự như Lực lượng Delta nhưng nằm trong biên chế hải quân.

Thành viên đơn vị SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ (Ảnh: U.S. Navy).

Phi đội Chiến thuật Đặc biệt số 24 của Không quân, bao gồm lính cứu hộ dù, kiểm soát viên chiến đấu, kỹ thuật viên thời tiết đặc nhiệm và biệt kích chiến thuật.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Đơn vị Hỗ trợ Tình báo của Lục quân, đơn vị này tuyển mộ binh lính từ khắp các quân chủng và giao nhiệm vụ thu thập thông tin về các quyết định của các nhà hoạch định chính sách. Hầu hết các hoạt động của đơn vị này đều được xếp vào loại bí mật.