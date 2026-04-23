Hé lộ sức mạnh quân sự Iran sau gần 2 tháng xung đột với Mỹ - Israel

Vụ nổ trong cuộc tập trận quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và hải quân Iran tại eo biển Hormuz (Ảnh: AFP).

CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ quen thuộc với các báo cáo tình báo cho biết, Iran đã duy trì được sức mạnh quân sự lớn hơn nhiều so với những gì Washington công khai thừa nhận, bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Theo các nguồn tin, vào thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 8/4, Iran vẫn giữ được khoảng một nửa kho tên lửa đạn đạo và bệ phóng tên lửa.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng lưu ý rằng mặc dù một phần đáng kể lực lượng hải quân Iran bị phá hủy, song khoảng 60% khả năng của Hải quân vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm các tàu tấn công tốc độ cao và các tàu nhỏ khác mà Tehran sử dụng để kiểm soát eo biển Hormuz.

CBS News cũng chỉ ra rằng Không quân Iran không bị phá hủy hoàn toàn như tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các nguồn tin, khoảng 2/3 Không quân Iran vẫn hoạt động sau chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel.

Các thông tin trên dường như mâu thuẫn với các tuyên bố của chính quyền Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, khi nhiều lần khẳng định khả năng quân sự của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth nhiều lần tuyên bố lực lượng hải quân của Iran, ước tính khoảng 150 tàu, đang nằm dưới đáy đại dương.

Nhưng đó chủ yếu là các tàu chiến lớn thuộc hải quân chính quy của Iran, như tàu khu trục bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka hồi tháng 3.

Theo các nguồn tin tình báo của Mỹ, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn giữ tới 50% khí tài mà họ có trước khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Con số này có thể lên tới hàng nghìn tàu nhỏ, tương tự những chiếc có thể đã được Iran sử dụng trong vụ bắt giữ các tàu hàng tuần này.

IRGC được cho là vận hành các tàu nhỏ chở tên lửa chống hạm và binh lính trên tàu. Các tàu này có thể được sử dụng để phóng tên lửa vác vai vào các mục tiêu trên mặt nước và trên không.

Những tàu nhỏ đó, với số lượng ít ỏi, không thể sánh được với tàu khu trục của Hải quân Mỹ và rất khó có khả năng đánh chìm tàu ​​chở hàng hoặc tàu chở dầu.

Nhưng khi hoạt động “bầy đàn” với số lượng lớn lên tới hàng chục chiếc, hoặc phối hợp với máy bay không người lái hoặc tên lửa chống hạm đặt trên bờ, chúng có thể gây thiệt hại đáng kể cho cả tàu chiến đối phương hoặc các tàu thương mại lớn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã sử dụng chiến thuật “tàu bầy đàn” từ những năm 1980. Trong một cuộc tập trận quân sự thu hút sự chú ý vào năm 2015, lực lượng IRGC đã sử dụng 100 tàu nhỏ để phá hủy một mô hình tàu sân bay USS Nimitz ở vịnh Ba Tư.

Các tàu nhỏ cũng có thể được sử dụng để rải thủy lôi, và không cần nhiều chiếc như vậy để giữ cho việc đóng cửa eo biển Hormuz diễn ra một cách hiệu quả, vì các thuyền trưởng và chủ tàu thương mại cũng không muốn mạo hiểm.

Điều này có thể đặt Iran vào vị thế mạnh để duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, ngay cả khi không có các tàu chiến lớn.

Đầu tháng này, Trung tá Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, bác bỏ tuyên bố trước đó của Mỹ - Israel rằng họ đã phá hủy các trung tâm sản xuất tên lửa chiến lược, máy bay không người lái tấn công tầm xa và chính xác, các hệ thống phòng không hiện đại, tác chiến điện tử và thiết bị đặc biệt của Iran.

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu vào những cơ sở không quan trọng ở Iran. “Việc sản xuất vũ khí quân sự chiến lược của chúng tôi diễn ra ở những nơi mà các ông không biết và sẽ không bao giờ có thể tiếp cận”, ông nhắc lại.

Ông Zolfaqari khuyến cáo Mỹ và Israel không nên đếm số lượng tên lửa, máy bay không người lái và thiết bị chiến lược của Iran vì chắc chắn họ sẽ tính toán sai.