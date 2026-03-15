Mỹ "phá hủy hoàn toàn" huyết mạch dầu mỏ của Iran

Ảnh vệ tinh chụp trạm trung chuyển dầu tại đảo Kharg, Iran (Ảnh: Reuters).

Phá hủy hoàn toàn đảo Kharg

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 14/3, Tổng thống Donald Trump xác nhận lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào đảo Kharg, hòn đảo chiến lược ngoài khơi bờ biển Iran, nơi có cảng dầu xử lý phần lớn lượng dầu xuất khẩu của nước này.

“Chúng tôi đã phá hủy hoàn toàn hòn đảo. Nhưng tôi không làm gì liên quan đến đường dây tải điện, bởi vì việc xây dựng lại chúng sẽ mất nhiều năm”, ông Trump nhận định.

Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ có thể sẽ tấn công đảo Kharg “thêm vài lần nữa”.

Sau 2 tuần gần như không bị tấn công, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã ném bom “mọi mục tiêu quân sự” trên đảo Kharg. Ông gọi đây là một trong những cuộc tập kích mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, và xóa sổ hoàn toàn mọi mục tiêu quân sự trên “viên ngọc quý” của Iran.

Nằm ở phía bắc Vịnh Ba Tư, hòn đảo này đóng vai trò xương sống của hệ thống xuất khẩu dầu mỏ của Iran và là nguồn thu quan trọng của chính phủ Tehran. Khoảng 90-95% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran - khoảng 1,7 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2025 - đi qua Kharg trước khi đến các thị trường quốc tế.

Hòn đảo này được kết nối bằng đường ống với các mỏ dầu lớn trên đất liền của Iran và có các cảng nước sâu lớn có khả năng tiếp nhận một số tàu chở dầu lớn nhất thế giới. Cơ sở hạ tầng này cho phép Iran vận chuyển dầu thô đến bên mua một cách hiệu quả, đặc biệt là ở châu Á.

Iran muốn đạt thỏa thuận, Mỹ chưa sẵn sàng

Tổng thống Trump cho biết ông chưa muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt xung đột với Iran vào thời điểm này.

“Iran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi không muốn đạt được thỏa thuận đó vì các điều khoản chưa đủ tốt”, ông Trump nói, đồng thời cho biết bất kỳ điều khoản nào cũng phải “rất chắc chắn”.

Khi được hỏi về các điều khoản của một thỏa thuận tiềm năng để chấm dứt xung đột, Tổng thống Mỹ trả lời: “Tôi không muốn nói điều đó với các bạn”. Nhưng ông khẳng định cam kết từ Iran về việc từ bỏ hoàn toàn mọi tham vọng hạt nhân sẽ là một phần của thỏa thuận.

Tổng thống Trump nói rằng “quyền lực duy nhất mà Iran có, và là quyền lực có thể bị vô hiệu hóa tương đối nhanh chóng, là khả năng thả thủy lôi hoặc bắn tên lửa tầm ngắn”.

“Nhưng khi chúng ta hoàn thành việc kiểm soát đường bờ biển, họ cũng sẽ không còn quyền lực đó nữa”, ông Trump cho biết.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi đã phá hủy hầu hết tên lửa của họ. Chúng tôi đã phá hủy hầu hết máy bay không người lái của họ. Chúng tôi đã phá hủy phần lớn hoạt động sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của họ. Trong vòng 2 ngày nữa, họ sẽ bị phá hủy hoàn toàn”.

Bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

Tổng thống Trump cho biết ông đang yêu cầu “nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi hành động của Iran” giúp bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz - một tuyến hàng hải quan trọng cho các tàu chở dầu - khi giá dầu toàn cầu tăng vọt trong bối cảnh xung đột.

Tổng thống Mỹ cho biết một số quốc gia đã cam kết giúp bảo đảm an ninh eo biển, nhưng từ chối nêu tên bất kỳ quốc gia nào.

“Họ không chỉ cam kết, mà còn cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ chưa rõ liệu Iran có thả thủy lôi xuống eo biển Hormuz hay không.

“Chúng tôi sẽ rà soát kỹ lưỡng eo biển, và chúng tôi tin rằng sẽ có sự tham gia của các quốc gia khác đang bị cản trở (tại eo biển Hormuz), và trong một số trường hợp bị cản trở hoàn toàn trong việc tiếp cận dầu mỏ”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump tránh trả lời khi được hỏi liệu Hải quân Mỹ có hộ tống tàu qua eo biển hay không. Ông cho biết: “Tôi không muốn nói với các bạn bất cứ điều gì về điều đó”, nhưng nói thêm rằng “điều đó có thể xảy ra”.

Trước đó, ông Trump bày tỏ hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và những nước khác bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế tại eo biển Hormuz, sẽ gửi tàu chiến đến khu vực.

Iran nhắm mục tiêu vào các nước Trung Đông

Tổng thống Trump cho rằng các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, “đã bị trúng đạn một cách không cần thiết”.

“Tôi rất ngạc nhiên”, ông Trump nói về việc Iran nhắm mục tiêu vào các nước Trung Đông, và nói thêm rằng đó là “điều bất ngờ lớn nhất đối với tôi trong toàn bộ sự việc này”.

Theo NBC, Iran đã phóng máy bay không người lái vào các nước Trung Đông, bao gồm những nước mà Tổng thống Trump đã đề cập, cùng với Bahrain và Kuwait. UAE cho biết tính đến ngày 10/3, 1.475 máy bay không người lái đã được bắn vào nước này.

Nga “có lẽ” đang chia sẻ thông tin với Iran

Khi được hỏi về quyết định tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng vọt, Tổng thống Trump nói: “Tôi muốn có dầu cho thế giới. Tôi muốn có dầu”.

Ông nói thêm rằng các lệnh trừng phạt, được áp đặt khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, sẽ “được khôi phục ngay khi cuộc khủng hoảng kết thúc”.

Khi được hỏi về những thông tin cho rằng Nga đang chia sẻ thông tin tình báo với Iran về vị trí của lực lượng Mỹ, ông Trump nói: "Có lẽ Nga đang cung cấp thông tin, hoặc cũng có thể không”.