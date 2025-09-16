Hé lộ lời nhắn của nghi phạm trước khi ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk

Nghi phạm Tyler Robinson (Ảnh: Getty).

Phát biểu trên kênh Fox News hôm 15/9, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết, ADN thu được trên chiếc khăn quấn quanh khẩu súng trường mà nghi phạm đã sử dụng để ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk trùng khớp với ADN của nghi phạm đang bị giam giữ, Tyler Robinson, 22 tuổi.

Ông Patel cũng cho biết ADN đã được tìm thấy trên một chiếc tua vít trên sân thượng của một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley, nơi Robinson được cho là dùng súng bắn chết ông Kirk. Mẫu ADN này cũng khớp với nghi phạm đang bị giam giữ.

Theo ông Patel, khẩu súng trường của nghi phạm đang được xử lý tại các phòng thí nghiệm liên bang về Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) ở Maryland.

Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình của Fox News cũng hỏi Giám đốc FBI về thông tin cho rằng nghi phạm đã để lại lời nhắn trước khi nổ súng.

“Nghi phạm đã viết một bức thư với nội dung: “Tôi đã có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó”. Bức thư được viết trước vụ nổ súng. Bằng chứng về sự xuất hiện của bức thư này - mà bây giờ chúng tôi biết là có trước vụ nổ súng - được tìm thấy ở nhà của nghi phạm và người tình”, ông Patel nói.

Ông Patel cho biết bức thư đã bị tiêu hủy, nhưng “chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng pháp y về bức thư, và chúng tôi đã xác nhận nội dung của bức thư, nhờ vào cuộc xét hỏi quyết liệt của chúng tôi tại FBI”.

Thống đốc bang Utah, ông Spencer Cox, nói với hãng tin ABC hôm 14/9 rằng, Tyler Robinson, nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk không khai nhận và không hợp tác với các nhà điều tra.

Thống đốc tiết lộ chính quyền đang thu thập thông tin từ các thành viên gia đình và những người thân cận với Robinson.

Thống đốc bang Utah nói thêm rằng, các nhà điều tra cũng xác định nghi phạm đã liên lạc với một số người quen trên nền tảng Discord sau vụ nổ súng và nói rằng anh ta chính là nghi phạm.

Theo hãng tin ABC, động cơ của vụ ám sát vẫn chưa rõ ràng. Thống đốc Cox trước đó đã nói với báo Wall Street Journal rằng Robinson "bị nhồi nhét tư tưởng cánh tả sâu sắc".

Nhà hoạt động Charlie Kirk diễn thuyết trước khi bị ám sát (Ảnh: Reuters).

Nhà hoạt động Charlie Kirk, người được coi là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị ám sát đầu giờ chiều 10/9 khi đang diễn thuyết trong khuôn viên trường Utah Valley.

Nhà hoạt động Kirk là đồng sáng lập của Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức sinh viên nhằm lan tỏa những giá trị bảo thủ tại các trường đại học nghiêng về khuynh hướng tự do.

Tổ chức này đóng vai trò then chốt trong nỗ lực kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho ông Trump và các ứng viên đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử năm ngoái, giúp lật ngược sự ủng hộ của bang Arizona về phía ông Trump.

Robinson đã bị bắt vào ngày 12/9 sau khi cha của nghi phạm được cho là đã nhận ra con trai mình trong đoạn video từ camera an ninh và thuyết phục anh ta ra đầu thú.

Tổng thống Trump tuyên bố sau vụ việc rằng, kẻ sát hại nhà hoạt động Kirk phải đối mặt với án tử hình. Thống đốc Cox trước đó cũng cho biết chính quyền sẽ đề nghị án tử hình cho đối tượng bị buộc tội.