Hàng xóm hé lộ điều ít biết về nghi phạm ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ

Nghi phạm Tyler Robinson (Ảnh: WSJ).

Nhà hoạt động người Mỹ Charlie Kirk, 31 tuổi, thiệt mạng vì trúng một phát đạn duy nhất vào cổ tại Đại học Utah Valley.

Ông Kirk, người được coi là đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bị bắn từ một tòa nhà cách vị trí ông đang diễn thuyết chỉ khoảng 200m, sau khi phát biểu trước đám đông khoảng 3.000 người với các biện pháp an ninh lỏng lẻo.

Nghi phạm bị cáo buộc là Tyler Robinson, 22 tuổi, sinh viên ở Utah.

Robinson đã bị bắt sau cuộc truy lùng quy mô lớn và dự kiến sẽ bị truy tố tội giết người nghiêm trọng cùng nhiều tội danh khác.

Bà Kristin Schwiermann, 66 tuổi, hàng xóm của gia đình Robinson, chia sẻ với báo Guardian rằng Tyler Robinson "rất lễ phép và ít nói". Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận Robinson sống khép kín.

"Cậu ấy là người rất trầm tính, chỉ có vài người bạn. Tôi nghĩ cậu ấy thiên về âm nhạc hơn, rất thông minh", bà Schwiermann, người đã quen biết gia đình Robinson trong nhiều năm, cho biết.

Theo bà Schwiermann, Robinson “rất thông minh", "hoàn thành xuất sắc bài thi đánh giá năng lực ACT và được nhận học bổng toàn phần ở trường đại học".

"Cậu ấy xuất thân từ một gia đình rất yêu thương nhau. Tôi quý mẹ cậu ấy và cậu ấy có một gia đình chăm chỉ làm việc", người hàng xóm chia sẻ thêm.

Bà Schwiermann cho biết thông tin Robinson là nghi phạm trong vụ ám sát nhà hoạt động xã hội Charlie Kirk khiến bà bị sốc.

"Thông tin này khiến tôi vô cùng sốc, bởi vì chúng tôi sống trong một khu phố rất đẹp, rất yên tĩnh, tất cả chúng tôi đều biết nhau, và điều này thực sự khiến tôi bị sốc. Tôi không nghĩ cậu ấy lại làm vậy", bà Schwiermann nói.

Bà Schwiermann cho biết bà đã sống cách gia đình Robinson hai căn nhà trong 16 năm qua, nhưng bà đã quen biết họ từ lâu hơn. Bà từng chứng kiến Robinson và các anh em của Robinson lớn lên. Bà thường xuyên gặp gỡ gia đình Robinson tại các sự kiện ở nhà thờ và trường học.

Bà Schwiermann tin rằng mạng xã hội có thể đã đóng một vai trò trong việc định hình quan điểm của Robinson.

“Có quá nhiều sự thù hận ngoài kia. Tôi biết cậu ấy không được chỉ dạy những điều đó. Tôi không hề ghét cậu ấy”, bà nói.

Robert Sylvester, một hàng xóm lâu năm khác, nói rằng anh biết nghi phạm qua những lần tiếp xúc ngắn trong nhiều năm. Sylvester nhớ lại rằng, có lần Robinson đã giúp anh tìm van khóa nước sau khi bị rò rỉ.

"Cậu ấy rất ít nói, chúng tôi không thực sự giao tiếp qua lại. Nhiều người gọi đó là phép lịch sự. Cậu ấy sống nội tâm đến mức tôi không thấy đó là lịch sự, mà thấy đó là bất thường, hoặc lạ lùng", Sylvester nói.

Sylvester nhớ lại cảnh anh em nhà Robinson làm những trò thường thấy của trẻ con trong khu, như chạy đua trên phố.

“Tôi không ngờ chuyện đó xảy ra. Chuyện đó khiến tôi rất đau lòng”, Sylvester nói thêm.

Melissa Tait, 55 tuổi, sống gần nhà Robinson, cho biết gia đình Robinson "cũng giống như những hàng xóm khác" và họ "cũng không khác gì gia đình tôi".

"Thật không may, con trai của họ đã đưa ra một quyết định thực sự tồi tệ", bà Tait nói.

Walter Williams, một người hàng xóm sống cùng khu phố 4 năm nhưng không quen biết Robinson, đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe tin về vụ ám sát.

“Thành thật mà nói, tôi không biết cậu ấy sống ở đây”, Williams, 33 tuổi, chia sẻ. Anh gọi khu phố này là “một nơi an toàn”, nơi “mọi người đều biết nhau và chăm sóc lẫn nhau”.

Robinson lớn lên ở Utah và từng giành được học bổng để theo học Đại học Bang Utah sau khi đạt được thành tích học tập tốt ở trường trung học, nhưng đã bỏ học chỉ sau một học kỳ.

Theo hồ sơ của bang Utah, Robinson dường như không có tiền án tiền sự. Hồ sơ đăng ký cử tri cho thấy Robinson đã đăng ký bỏ phiếu, nhưng không liên kết với bất kỳ đảng phái nào. Robinson cũng được liệt kê là cử tri "không hoạt động", tức là không bỏ phiếu trong ít nhất 2 cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất.

Theo một quan chức thực thi pháp luật, cha của nghi phạm đã nhận ra con trai mình từ những bức ảnh được các nhà chức trách công bố.

Ông đã yêu cầu con trai ra đầu thú. Ông cũng gọi một mục sư đến hỗ trợ. Mục sư này đã gọi Cảnh sát Tư pháp Mỹ và họ đã bắt giữ nghi phạm.