Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass, nêu điều kiện chấm dứt xung đột

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/1 xác nhận cuộc đàm phán ba bên giữa các quan chức Nga, Mỹ và Ukraine trong tuần này sẽ tập trung hoàn toàn vào các vấn đề an ninh.

Thể thức đàm phán mới đã được nhất trí sau khi Washington tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Kiev và Moscow hồi đầu tuần. Các cuộc họp tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 23/1 và 24/1 tại Abu Dhabi, mặc dù không phải tất cả các phiên họp đều có sự tham gia của cả ba bên.

Theo ông Peskov, Nga chỉ cử các quan chức quân sự tham gia các cuộc đàm phán ba bên.

“Đêm qua họ đã nhận được chỉ thị từ tổng thống và đã khởi hành vào sáng nay”, ông Peskov nói thêm, đồng thời cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào cuối ngày hôm nay hoặc ngày mai tùy thuộc vào vấn đề hậu cần.

Ông Peskov cho biết các quan chức Nga và Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về quan hệ song phương. Ông xác nhận trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Kirill Dmitriev, đã có mặt tại Abu Dhabi.

Ông Peskov cho biết Moscow không ủng hộ việc công khai chi tiết về các cuộc đàm phán nhạy cảm. Ông cũng nhắc lại lập trường của Nga rằng hòa bình lâu dài đòi hỏi Ukraine phải rút quân khỏi vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, một điều kiện mà Kiev bác bỏ.

“Lập trường của Nga về việc Ukraine và lực lượng vũ trang Ukraine phải rời khỏi vùng lãnh thổ Donbas đã được nêu rõ. Họ phải rút khỏi đó”, ông Peskov nhấn mạnh.

“Đây là một điều kiện rất quan trọng”, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố.

Vị trí vùng Donbass (Ảnh: BBC).

Cả hai bên đều cho rằng “số phận” vùng Donbass là một trong những vấn đề chính chưa được giải quyết trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

“Donbass là vấn đề then chốt”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên vào ngày 23/1, trước thềm cuộc đàm phán với Mỹ và Nga.

“Cuộc đàm phán có thể dẫn đến việc chấm dứt chiến tranh”, ông Zelensky nói thêm, trước khi cảnh báo, “mọi chuyện có thể diễn biến khác đi, nhưng đây là một bước tiến”.

Phái đoàn đàm phán Ukraine gồm có tân Chánh văn phòng Kyrylo Budanov, Giám đốc an ninh Rustem Umerov, nhà đàm phán David Arakhamia và Tư lệnh Lục quân Andriy Gnatov.

Phái đoàn của Nga sẽ do Tướng Igor Kostyukov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự GRU của Nga, dẫn đầu.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, dẫn đầu phái đoàn Mỹ. Con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, dự kiến cũng ​​tham gia các cuộc đàm phán.

Tổng thống Putin đã gặp ông Witkoff, ông Kushner và cố vấn Nhà Trắng Josh Gruenbaum tại Điện Kremlin trong cuộc hội đàm kéo dài đến rạng sáng 23/1.

Sau cuộc gặp, Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, cho biết cuộc đàm phán “hữu ích về mọi mặt”.

“Chúng tôi thực sự quan tâm đến việc giải quyết xung đột thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, Nga sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu của mình trên chiến trường”, ông Ushakov khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “muốn đạt được thỏa thuận” để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng về vấn đề lãnh thổ, khi ông Zelensky từ chối mọi sự nhượng bộ.

Phát biểu trên chuyên cơ Không Lực Một, ông Trump nói rằng mặc dù “đã có lúc” cả hai bên đều không muốn đạt được một giải pháp ngoại giao, “nhưng giờ tôi nghĩ cả hai đều muốn đạt được một thỏa thuận”.

Ông nói thêm rằng “trở ngại chính” là tranh chấp lãnh thổ. “Vấn đề đó rất phức tạp… Có đường phố, có sông ngòi, có mọi thứ”, ông Trump cho biết.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã chỉ đích danh Tổng thống Zelensky là trở ngại chính cho một thỏa thuận hòa bình, nói rằng Ukraine không sẵn sàng đạt được thỏa thuận bằng Nga.

Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10-15% vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk), khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng. Nga đã sáp nhập Lugansk và Donetsk sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022.

Phía Nga nhiều lần yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Putin tuyên bố Nga tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ Donbass, bao gồm cả những khu vực mà Nga chưa kiểm soát được trong chiến dịch quân sự.