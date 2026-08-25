Hé lộ đề nghị của Tổng thống Trump với lãnh đạo các nước về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 24/8 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới, đề nghị họ cắt đứt mọi quan hệ với Iran.

Ông Bessent cho biết Tổng thống Trump đang liên hệ với lãnh đạo các nước và đưa ra những đề nghị cụ thể về việc chấm dứt quan hệ với Iran. Tuy nhiên, ông từ chối nêu tên những nhà lãnh đạo đã nhận cuộc gọi từ phía Mỹ.

"Chúng tôi sẽ không nêu đích danh ai cả. Chúng tôi đã thấy một số kết quả, và tôi tin tưởng rằng Tổng thống là người có sức thuyết phục", ông Bessent phát biểu trong cuộc họp báo.

“Chúng tôi đang tiếp nối những cuộc điện đàm của Tổng thống bằng các chuyến thăm và liên lạc từ Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ, nhằm thông báo rõ ràng cho các nhà lãnh đạo, các quốc gia và các tổ chức về những gì chúng tôi kỳ vọng cũng như các mốc thời gian cụ thể”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm.

"Và tôi cho rằng nếu họ không phản hồi, quý vị sẽ sớm thấy được những hậu quả từ hành động của họ", ông nói thêm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bessent tuyên bố khởi động “Chiến dịch Kẻ bị cô lập về kinh tế”. Ông mô tả đây là "một cuộc tấn công kinh tế toàn diện nhắm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu".

Ông Bessent giải thích rằng Mỹ sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào từ chối cắt đứt quan hệ kinh tế với Iran. Ông cảnh báo "đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu chạy".

Theo dữ liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Iran xuất khẩu hàng hóa tới 147 quốc gia và nhập khẩu từ 114 quốc gia.

Khi được hỏi Mỹ dự định buộc 3/4 số quốc gia trên thế giới ngừng giao thương với Iran như thế nào, ông Bessent cho biết Tổng thống Trump đã gọi điện cho nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào cuối tuần qua, “với yêu cầu cụ thể về việc chấm dứt các liên hệ” với Iran, đồng thời mỗi quốc gia đều đã được đưa ra "một mốc thời gian xác định" để tuân thủ các yêu cầu của nhà lãnh đạo Mỹ.

“Chúng tôi nhận thấy cách tốt nhất để làm việc với các quốc gia là thông qua ngoại giao kín. Và chúng tôi đang trao đổi thẳng thắn với từng quốc gia để nói rõ những kỳ vọng của mình. Chúng tôi biết họ là ai. Họ cũng biết họ là ai”, ông Bessent nói thêm, đồng thời khẳng định “không ai nằm ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt từ Mỹ”.

Những lời đe dọa của quan chức Mỹ vấp phải sự phản kháng từ Iran.

“Người Mỹ biết rằng không ai tin vào những lời khoa trương của họ”, nhà đàm phán cấp cao của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X sau cuộc họp báo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

"Mỹ không ở vào vị thế kinh tế cho phép họ tiếp tục hạn chế mối quan hệ của các quốc gia khác. Các đối tác thương mại của Iran, cả trên truyền thông lẫn qua các thông điệp gửi trực tiếp cho chúng tôi, đều khẳng định rõ ràng rằng họ hoàn toàn không bận tâm đến những tuyên bố này”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Trước đó, , ông Mohsen Rezaei - người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - cảnh báo "sẽ không có dù chỉ một giọt dầu nào rời khỏi vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz" nếu các quốc gia Vùng Vịnh tham gia chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ.

Ông Rezaei nói thêm rằng nếu Tổng thống Mỹ "muốn hành động, chúng tôi sẽ đáp trả một cách dữ dội và chấn động”.