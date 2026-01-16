Phản ứng cứng rắn của Nga khi Mỹ "lên dây cót" sáp nhập Greenland

Tuyết phủ trắng ở Greenland (Ảnh: Reuters).

Nga nêu quan điểm về vấn đề Greenland

"Nga không có kế hoạch gây hấn nào đối với các nước láng giềng ở Bắc Cực. Nga không đe dọa họ bằng hành động quân sự, không hăm dọa họ, và không tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ của họ", Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin nói với hãng thông tấn TASS hôm 15/1.

Tuyên bố của Đại sứ Barbin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nếu Washington thất bại trong việc kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.

Đại sứ Nga nhắc lại phát biểu của Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tại một hội nghị ở Washington hôm 14/1, trong đó ông nói rằng cả Nga lẫn Trung Quốc đều không gây ra mối đe dọa nào cho Greenland hiện nay.

Theo Đại sứ Barbin, Greenland và Đan Mạch đang hợp tác để đối phó với các mối đe dọa của Mỹ về việc kiểm soát Greenland.

"Trước những lời đe dọa của Mỹ về khả năng kiểm soát hòn đảo, bao gồm cả kịch bản sử dụng vũ lực, Greenland và Đan Mạch được cho là đang hợp lực để chống lại những ý định đó của Mỹ", nhà ngoại giao Nga cho biết.

Liên quan tới vấn đề độc lập của Greenland, Đại sứ Barbin cho biết: "Chỉ Greenland và Đan Mạch mới có thể đưa ra quyết định về vấn đề này. Đây là vấn đề nội bộ của họ”.

"Tuy nhiên, Đan Mạch đã quan sát thấy những nỗ lực của Mỹ nhằm gây ảnh hưởng đến các quá trình này và đã đưa ra các tuyên bố chính thức với phía Mỹ về vấn đề này”, ông Barbin cho biết thêm.

Theo ông Barbin, tại cuộc gặp vào ngày 14/1 ở Washington với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, khi thảo luận về lợi ích của Mỹ tại hòn đảo, Ngoại trưởng Đan Mạch và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland "đã cùng lên tiếng ủng hộ việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland".

Nga cũng bày tỏ lo ngại về việc NATO triển khai lực lượng đến Greenland.

"NATO đang tăng cường hiện diện quân sự tại đó dưới cái cớ sai lầm về mối đe dọa ngày càng tăng từ Moscow và Bắc Kinh. Chúng tôi coi chính sách leo thang đối đầu của liên minh tại Bắc Cực là phản tác dụng và cực kỳ nguy hiểm”, Đại sứ quán Nga tại Bỉ cho biết hôm 14/1.

Vị trí Greenland (Ảnh: NPR).

Mỹ có thể đạt thỏa thuận về Greenland

Đặc phái viên Mỹ tại Greenland Jeff Landry nói với Fox News rằng, ông tin một thỏa thuận có thể đạt được về vùng lãnh thổ này, khi Tổng thống Trump thực sự “nghiêm túc” về kế hoạch kiểm soát Greenland.

“Tôi tin rằng sẽ có một thỏa thuận đạt được khi mọi việc diễn ra. Tôi nghĩ Tổng thống đã đặt ra các mốc quan trọng. Ông ấy đã nói với Đan Mạch những gì ông ấy muốn, và bây giờ vấn đề là Ngoại trưởng Rubio và Phó Tổng thống JD Vance cần đạt được thỏa thuận", Đặc phái viên Mỹ cho biết.

Ông Landry cũng cho biết ông dự định sẽ đến thăm vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch vào tháng 3.

Guardian ngày 16/1 đưa tin, các thượng nghị sĩ Mỹ sắp có cuộc gặp với những người đồng cấp Đan Mạch và Greenland tại quốc hội Đan Mạch.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Peter Welch cho biết phái đoàn Mỹ đến Đan Mạch “để tái khẳng định sự đánh giá cao của chúng tôi đối với vai trò mà Đan Mạch đóng góp cho an ninh quốc gia của chúng tôi”, đồng thời kêu gọi “một NATO mạnh mẽ hơn, chứ không phải yếu hơn”.

"Chúng tôi đánh giá cao Đan Mạch, chúng tôi cần Đan Mạch, và chúng tôi ủng hộ việc tiếp tục mối quan hệ hợp tác của chúng tôi”, nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh.

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm ngoái, Tổng thống Trump đã khơi lại ý tưởng sáp nhập Greenland vào Mỹ. Chính quyền của ông đã cân nhắc một loạt phương án trong đó có mua lại hoặc thậm chí dùng biện pháp quân sự để có được hòn đảo có vị trí chiến lược này.

Bất chấp chỉ trích, các quan chức trong chính quyền của ông gần đây liên tục đề cập đến kế hoạch kiểm soát Greenland với lý do Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia.

Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland tuyên bố rõ, hòn đảo không phải để bán. Họ nhấn mạnh các quan ngại an ninh cần được giải quyết giữa các đồng minh.

Nhiều quốc gia EU chủ chốt đã ủng hộ Đan Mạch, với không ít lãnh đạo cảnh báo rằng việc Mỹ dùng quân sự để kiểm soát Greenland có thể trên thực tế đồng nghĩa với sự sụp đổ của NATO.

Một số nước châu Âu quyết định triển khai lực lượng quân sự đến Greenland, trong nỗ lực nhằm trấn an Washington về những lo ngại rằng hòn đảo này phòng thủ chưa đủ. Chính phủ Đan Mạch cũng thông báo sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự tại Greenland, phối hợp với các đồng minh NATO.

Greenland, với diện tích hơn 2,16 triệu km² nhưng chỉ có 56.000 cư dân chủ yếu là người Inuit, từ lâu là một phần của Vương quốc Đan Mạch. Tuy nhiên, vị trí địa lý đặc biệt của hòn đảo, nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu, khiến khu vực này không chỉ là một vùng đất hoang vu mà còn là chìa khóa cho an ninh toàn cầu.

Greenland đang trở thành “mảnh đất vàng” trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm tan băng Bắc Cực, mở ra các tuyến hàng hải mới và làm lộ ra trữ lượng khoáng sản khổng lồ.

Tổng thống Trump, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 12/2025, nhấn mạnh: “Chúng ta cần Greenland vì an ninh quốc gia, chứ không phải chỉ vì khoáng sản”. Nhưng một số chuyên gia nghiên cứu cho rằng, đằng sau tuyên bố này là sự kết hợp giữa địa chính trị, tài nguyên và sức mạnh quân sự.