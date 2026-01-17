Tổng thống Trump "lên dây cót" sáp nhập Greenland, Đan Mạch mời Mỹ tập trận

Tàu tuần tra của quân đội Đan Mạch neo đậu tại Nuuk, Greenland, ngày 16/1 (Ảnh: Reuters).

Thiếu tướng Soren Andersen, chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch, ngày 16/1 xác nhận lực lượng này đã mời Mỹ tham gia cuộc tập trận Arctic Endurance trên đảo Greenland.

Cuộc tập trận năm nay sẽ kiểm tra năng lực của các lực lượng quân sự trong điều kiện mùa đông.

“Hôm nay chúng tôi đã có cuộc họp với nhiều đối tác NATO, trong đó có Mỹ, và đã mời họ tham gia cuộc tập trận”, ông Andersen cho biết.

Tướng Đan Mạch cũng nói thêm rằng ông chưa biết liệu Mỹ có đồng ý tham gia hay không. Đan Mạch đã không mời Mỹ tham gia một cuộc tập trận tương tự hồi tháng 9 năm ngoái.

Theo ông Andersen cho biết, nhiệm vụ của cuộc tập trận Arctic Endurance là nhằm ngăn chặn Nga và bảo vệ sườn phía bắc của NATO.

“Chúng tôi làm điều đó với các đồng minh của mình. Chúng tôi làm điều đó với Mỹ, với Canada và tất cả các đồng minh NATO”, ông nêu rõ.

Bộ Tư lệnh Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch, chịu trách nhiệm phòng thủ xung quanh đảo Greenland và quần đảo Faroe, đã thực hiện các nhiệm vụ giám sát và tìm kiếm cứu nạn, sử dụng tàu tuần tra, máy bay, trực thăng và công nghệ vệ tinh.

Tướng Andersen tuyên bố Bộ Tư lệnh Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch đang tập trung đối phó với các hoạt động tiềm tàng của Nga, chứ không phải phòng thủ trước các mối đe dọa quân sự từ Mỹ.

“Trọng tâm của tôi không phải là Mỹ, hoàn toàn không. Trọng tâm của tôi là Nga”, ông Andersen nói với hãng tin Reuters trên tàu chiến của Đan Mạch tại Nuuk, thủ phủ của Greenland.

Ông bác bỏ thông tin ​​cho rằng có xung đột giữa các đồng minh NATO, mô tả kịch bản đó là “giả định”.

“Tôi không thấy một đồng minh NATO nào tấn công một đồng minh NATO khác”, ông nói.

Vị trí của Greenland (Ảnh: NPR).

Đề cập đến kế hoạch quốc phòng của Đan Mạch, ông cho biết: “Chúng tôi đang làm việc về những kế hoạch đó, nhưng đó là hoạt động bình thường đối với chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi là làm việc ở đây cùng với NATO để bảo vệ vương quốc Đan Mạch”.

Tướng Andersen cho biết không có tàu chiến Trung Quốc hay Nga nào ở gần Greenland, nhưng ông xác nhận một tàu nghiên cứu của Nga đang ở cách đó 575km.

“Đó là tàu gần nhất”, ông nói, đồng thời cho biết các đồng minh NATO vẫn “nắm rõ tình hình ở đây”.

“Chúng tôi dự đoán Nga sẽ gia tăng các hoạt động trong những năm tới, do vậy chúng tôi phải bắt đầu huấn luyện và tăng cường hiện diện ở Bắc Cực để bảo vệ biên giới phía bắc của NATO”, tướng Andersen nhấn mạnh.

Ông Andersen nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa Đan Mạch với các quân nhân Mỹ vẫn diễn ra thường xuyên. Gần đây, ông đã gặp chỉ huy của Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (NORTHCOM), chỉ huy của Bộ Tư lệnh Alaska, và đã có các cuộc thảo luận tại căn cứ Pituffik của Mỹ ở Greenland. Các cuộc gặp gỡ tiếp theo dự kiến diễn ra ​​​​vào cuối tháng này.

“Tôi hoàn toàn hợp tác với quân đội Mỹ. Chúng tôi đã làm điều đó trong nhiều thập niên ở Bosnia, Afghanistan, Iraq. Và chúng tôi vẫn làm điều đó hiện nay”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump từng bày tỏ mong muốn thâu tóm Greenland trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và đã nối lại sức ép này trong những tuần gần đây khi ông liên tục tuyên bố Washington cần nắm quyền kiểm soát hòn đảo tự trị này vì lý do “an ninh quốc gia”, đồng thời ám chỉ khả năng dùng vũ lực.

Một số quốc gia Tây Âu đã lên tiếng phản đối các đe dọa sáp nhập Greenland của Mỹ, trong khi Đan Mạch đã tăng cường hiện diện quân sự trên hòn đảo này. Tuần này, các nước châu Âu cũng đưa lực lượng quân sự tới Greenland để tham gia tập trận.

Đan Mạch khẳng định Greenland không phải để bán và tương lai của hòn đảo phải do người dân nơi đây quyết định. Người dân Greenland đã bỏ phiếu vào năm 2008 để duy trì quy chế tự trị trong khuôn khổ Vương quốc Đan Mạch.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới. Với diện tích 2,16 triệu km², hòn đảo này có vị trí chiến lược ở Bắc Cực, nhưng dân số chỉ khoảng 57.000 người. Ngoài vị trí chiến lược, Greenland còn được đánh giá dồi dào tài nguyên thiên nhiên.