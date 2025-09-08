Hàn Quốc sẽ đưa hàng trăm lao động bị bắt ở Mỹ về nước

Các đặc vụ liên bang Mỹ tại nhà máy sản xuất pin ô tô của Hyundai ở Ellabell, Georgia ngày 4/9 (Ảnh: AFP).

Hơn 300 công nhân Hàn Quốc đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ ở Folkston, bang Georgia, Mỹ sau cuộc truy quét người nhập cư bất hợp pháp vào ngày 4/9 tại một công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện liên doanh giữa tập đoàn Hyundai Motor và LG Energy Solution.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 7/9 cho biết một máy bay sẽ được đưa đến Mỹ để đưa các công nhân trở về nước sau khi hoàn tất các cuộc tham vấn với Washington để giải quyết vụ việc.

"Chúng tôi đang làm việc với Mỹ để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng, đảm bảo tất cả những người Hàn Quốc bị giam giữ có thể sớm trở về nhà an toàn. Sau khi các thủ tục tại địa phương hoàn tất, kế hoạch của chúng tôi là đưa tất cả họ trở về sớm nhất có thể", hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Seoul đã đàm phán với Washington để sắp xếp việc hồi hương các công dân Hàn Quốc bị giam giữ theo hình thức tự nguyện. Nếu bị trục xuất, họ có thể gặp khó khăn trong việc nhập cảnh vào Mỹ trong tương lai do quy trình kiểm tra thị thực nghiêm ngặt hơn hoặc thậm chí là lệnh cấm nhập cảnh.

Cho đến nay, các viên chức lãnh sự đã có các cuộc gặp với khoảng 250 người Hàn Quốc bị giam giữ tại cơ sở giam giữ ở Folkston để kiểm tra tình trạng sức khỏe và việc điều trị của họ tại trung tâm.

Các viên chức sẽ sớm thực hiện các bước để xác định số lượng người muốn lên máy bay về nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vụ việc trên sẽ không gây căng thẳng cho mối quan hệ song phương và ông sẽ xem xét tình hình.