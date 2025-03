Hàn Quốc lo ngại sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách quốc gia "nhạy cảm"

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok (Ảnh: Yonhap).

Trong cuộc họp với các bộ trưởng ngày 17/3, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok chỉ đạo các cơ quan chính phủ có liên quan "chủ động giải thích" tình hình với Washington để đảm bảo hợp tác khoa học, công nghệ và năng lượng giữa Hàn Quốc và Mỹ không bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, ông Choi đã yêu cầu Bộ trưởng Công nghiệp gặp người đồng cấp Mỹ ngay trong tuần này để tham vấn tích cực.

Cuối tuần trước, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo, hồi đầu tháng 1, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã đưa Hàn Quốc vào danh sách "các quốc gia nhạy cảm". Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ lý do Hàn Quốc bị đưa vào danh sách.

Nếu động thái này có hiệu lực vào ngày 15/4, Hàn Quốc sẽ khó tham gia vào nghiên cứu của Mỹ về các công nghệ tiên tiến như năng lượng nguyên tử, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Yoo Sang-im cho biết, mặc dù việc Hàn Quốc bị đưa vào danh sách không cản trở hoạt động nghiên cứu chung với Mỹ, nhưng nó lại gây ra những bất tiện, như yêu cầu phải báo cáo trước 45 ngày theo quy định.

Theo ông, việc Hàn Quốc bị đưa vào danh sách có thể là vì lòng tin của Mỹ đối với Hàn Quốc bị tổn hại vì một số lý do, như an ninh quốc gia, không phổ biến vũ khí hạt nhân, bất ổn khu vực, mối đe dọa đối với an ninh kinh tế quốc gia. Ông nhấn mạnh, chính phủ cần nỗ lực đưa Hàn Quốc ra khỏi danh sách.

Ông cho rằng Bộ Khoa học, cùng với Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nên hợp tác để đảm bảo đưa đất nước ra khỏi danh sách.