Hamas đã dùng mật hiệu để phát động cuộc tập kích vào Israel

Lực lượng Hamas ở Dải Gaza (Ảnh: AFP).

Một cuộc điều tra của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho thấy cùng một chuỗi biểu tượng cảm xúc đã được gửi tới điện thoại của các tay súng Hamas trước khi nhóm này phát động cuộc tấn công quy mô lớn.

Theo kết quả điều tra, Hamas đã sử dụng một chuỗi biểu tượng cảm xúc gửi tới điện thoại của các thành viên như một tín hiệu mật để chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Giới chức Israel tin rằng chuỗi ký hiệu này được dùng để chỉ thị cho các thành viên của lực lượng tinh nhuệ Nukhba trang bị điện thoại bằng SIM Israel để sử dụng trên lãnh thổ Israel, tập trung tại các điểm tập kết khác nhau, bao gồm nhà riêng, nhà thờ Hồi giáo và đường hầm, đồng thời chuẩn bị vũ khí.

Vào 21h ngày 6/10/2023, Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) phát hiện một số thẻ SIM Israel trong tay các tay súng Nukhba được kích hoạt. Các SIM này vốn nằm trong diện bị theo dõi, và Shin Bet đã cập nhật thông tin cho giới tình báo IDF. Sau đó trong đêm, thêm nhiều SIM khác được kích hoạt, nâng tổng số lên vài chục.

Trên các điện thoại bị thu giữ từ những tay súng Hamas xâm nhập Israel ngày 7/10/2023, IDF phát hiện cùng một chuỗi biểu tượng cảm xúc từng được gửi trong 2 thời điểm trước đó khi Hamas dự định phát động tấn công quy mô lớn, vào tháng 5/2023 và tháng 9/2022.

Vào tháng 5/2023, Shin Bet cũng ghi nhận hàng chục SIM Israel trong tay các thành viên Hamas được kích hoạt, song khi đó nhóm này cuối cùng không triển khai cuộc tấn công.

Việc Hamas sử dụng biểu tượng cảm xúc để thông báo cho các tay súng chuẩn bị tấn công chỉ được phát hiện hồi tố trong quá trình điều tra của IDF về sự kiện 7/10/2023, và không được nhận diện theo thời gian thực.

Các cuộc điều tra của IDF cho thấy cách hành xử, quá trình ra quyết định và đánh giá tình báo của quân đội trong đêm 6/10 rạng sáng 7/10 dựa trên nhiều năm nhận định sai lầm về Hamas.

Hệ quả là các cấp tình báo đã không đưa ra được cảnh báo về những gì sắp xảy ra. Cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas khiến hơn 1.200 người tại Israel thiệt mạng, 251 người khác bị bắt cóc và nhiều khu vực bị tàn phá nghiêm trọng. Sự kiện này châm ngòi cho cuộc chiến tại Dải Gaza, kéo dài cho đến lệnh ngừng bắn vào tháng 10/2025, phần lớn được duy trì dù bạo lực vẫn tiếp diễn.