Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Getty).

“Việc chuyển các điều khoản luận tội vô căn cứ này sang Ủy ban Tư pháp Hạ viện đánh dấu một chiến thắng toàn diện cho Bộ trưởng Hegseth, Bộ Quốc phòng và các quân nhân Mỹ”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell viết trên mạng xã hội ngày 10/11.

“Chúng tôi mong đợi việc chấm dứt màn luận tội giả tạo này ngay tại ủy ban, nơi các sự thật sẽ tiếp tục chiếm ưu thế và vấn đề này cuối cùng sẽ được khép lại”, ông Parnell nói thêm.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc được đưa ra sau khi các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã ngăn chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Động thái này giúp người đứng đầu Lầu Năm Góc tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị luận tội, trước khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội vào năm 2027 và có thể tiếp tục thúc đẩy nỗ lực này.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Hegseth chỉ trích các nỗ lực luận tội nhằm vào ông là một "trò hề". Ông cũng đưa ra lời biện hộ đầy cứng rắn về thành tích của bản thân trong thời gian đứng đầu quân đội Mỹ.

Với 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện đã thông qua việc chuyển 8 điều khoản luận tội sang Ủy ban Tư pháp Hạ viện - cơ quan hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Các thành viên đảng Dân chủ từng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nỗ lực luận tội Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy nhiên, 11 thành viên đảng Dân chủ đã không tham gia bỏ phiếu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu, khẳng định nỗ lực luận tội ông Hegseth “đã thất bại thảm hại!”.

Trước đó, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie ngày 9/11 đã tái đệ trình kiến nghị gồm 8 điều khoản luận tội đối với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Kiến nghị cáo buộc Bộ trưởng Hegseth vi phạm hiến pháp, luật liên bang và lạm dụng quyền hạn khi phát động cuộc chiến ở Iran hay mở chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mà không có sự chấp thuận của quốc hội, phớt lờ quy định về việc giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Kiến nghị cũng đề cập tới chiến dịch của quân đội Mỹ nhằm vào các tàu ở Tây Bán Cầu bị nghi ngờ chở chất ma túy khiến ít nhất 80 tàu thuyền bị phá hủy và 243 người thiệt mạng.

Tại Iran, các điều khoản cáo buộc ông Hegseth đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang Mỹ tham gia vào các hành động thù địch mà không có tuyên bố chiến tranh, không có sự phê chuẩn pháp lý hay ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Tổng thống Trump đã lên tiếng ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng, tuyên bố ông Hegseth đã làm "tốt nhiệm vụ" và đã "chiến thắng" trong các cuộc chiến tại Venezuela và Iran.

Trong lịch sử Mỹ, chỉ có hai Bộ trưởng trong nội các bị luận tội, nhưng không ai bị Thượng viện bãi nhiệm.