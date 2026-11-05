Người dân ăn mừng chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ tại Texas (Ảnh: Reuters).

"Làn sóng xanh" tại sân nhà của đảng Cộng hòa

Một buổi gây quỹ của đảng Dân chủ tại hạt Warren, bang Iowa, hồi tháng 10/2025 đông đến mức Chủ tịch đảng địa phương Jim Culbert phải gọi pizza cho cử tri sau khi thức ăn được chuẩn bị trước đó đã hết.

Lượng người tham dự đông đảo là dấu hiệu ban đầu cho thấy sự nhiệt tình ngày càng gia tăng của đảng Dân chủ tại các vùng nông thôn Mỹ. Đây vốn là thành trì truyền thống của đảng Cộng hòa trong nhiều cuộc bầu cử trước đó.

Một năm sau, điều này góp phần giúp đảng Dân chủ giành những chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11.

Đảng Dân chủ giành được các ghế tại Hạ viện, Thượng viện và các chức thống đốc ở nhiều khu vực "sân nhà" của đảng Cộng hòa, trong đó có Iowa, Kansas, Texas và Wisconsin.

Những chiến thắng này diễn ra sau nỗ lực kéo dài nhiều năm của đảng Dân chủ nhằm cạnh tranh quyết liệt hơn tại các cộng đồng nông thôn, nơi đảng này liên tục mất dần vị thế vào tay đảng Cộng hòa trong nhiều năm qua, theo các ứng viên Dân chủ, nhân viên chiến dịch tranh cử, chuyên gia chính trị và chiến lược gia.

Các chiến lược gia của đảng Dân chủ cho biết nỗ lực này là một phần trong chiến dịch rộng hơn của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) nhằm cạnh tranh tại những địa bàn mà đảng từ lâu chưa quan tâm đúng mức.

Thay vì tập trung nguồn lực vào một số ít bang chiến địa, trong mùa bầu cử này, DNC đầu tư vào tất cả các tổ chức đảng cấp bang và thúc đẩy việc đưa ứng viên ra tranh cử trong mọi cuộc đua, họ cho hay.

“Nhiều người ở vùng nông thôn Mỹ từng cảm thấy bị bỏ lại phía sau vì đảng Dân chủ đã không xuất hiện để trò chuyện với người dân”, bà Rebecca Cooke, ứng viên đảng Dân chủ đánh bại nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm để giành ghế đại diện khu vực bầu cử quốc hội số 3 của Wisconsin, cho biết.

Bà nói rằng giờ đây “không có cộng đồng nào quá nhỏ” để bà đến thăm.

Câu hỏi cho tương lai

Câu hỏi hiện nay là liệu đảng Dân chủ có thể duy trì những thành quả này trong chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2028 hay không.

Đảng Cộng hòa vẫn giành chiến thắng trong các cuộc đua hôm 3/11 tại những bang có nhiều cộng đồng ở khu vực nông thôn như Arkansas, Oklahoma và Nebraska.

Lịch sử cũng cho thấy kết quả các cuộc bầu cử được gọi là “làn sóng”, trong đó một đảng chiếm ưu thế, không nhất thiết dẫn đến chiến thắng của ứng viên tổng thống từ chính đảng đó vào 2 năm sau.

Theo các chiến lược gia, nếu đảng Dân chủ muốn bảo vệ những thành quả này, họ cần tiếp tục theo đuổi chiến lược tranh cử rộng khắp, tiếp tục đầu tư thời gian và tiền bạc vào các cộng đồng nông thôn cũng như những địa bàn khác nơi đảng đã giành được chỗ đứng.

“Về bản chất, đây là việc từ giã cách thức hoạt động của đảng trong những năm gần đây, vốn tập trung vào 6 hoặc 7 bang. Chúng ta đã hoạt động trên một bản đồ quá hẹp, hẹp hơn mức cần thiết”, chiến lược gia đảng Dân chủ Simon Rosenberg nói.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, người Mỹ ở vùng nông thôn đã dần chuyển sang ủng hộ đảng Cộng hòa trong 25 năm qua, do bất đồng với đảng Dân chủ về các vấn đề văn hóa và chính sách kinh tế.

Tại Nhà Trắng hôm 4/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận với các phóng viên rằng cuộc chiến ở Iran góp phần khiến đảng Cộng hòa thất thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng ông vẫn cho rằng cuộc chiến là đáng để tiến hành.

Theo giới quan sát, giá năng lượng gia tăng và các vấn đề về kinh tế dường như đã có sự tác động tới các cộng đồng ở nông thôn vốn trung thành với đảng Cộng hòa trong nhiều năm. Đảng Dân chủ đã tận dụng điều này và tăng cường tiếp xúc với cử tri.

Ủy ban Chiến dịch tranh cử Quốc hội của đảng Dân chủ (DCCC) cho biết, năm nay, cơ quan này lần đầu triển khai chương trình tiếp cận cử tri nông thôn.

“Hoạt động vận động tại cơ sở và cam kết hiện diện, lắng nghe người dân là một trong nhiều lý do giúp đảng Dân chủ mở rộng địa bàn cạnh tranh, giành được những ghế tại các khu vực mà ông Trump từng thắng với cách biệt 2 chữ số”, người phát ngôn Katie Smith của ủy ban trên nhận định.