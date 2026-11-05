Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP).

“Lý do chúng ta thất bại chính là cuộc chiến đó. Chính Tổng thống cũng đã thừa nhận điều này vào tối qua”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance viết trong một bài đăng dài trên mạng xã hội X vào ngày 3/11, đề cập tới cuộc xung đột Iran.

“Nếu ai đó muốn lập luận rằng cuộc chiến này là đáng giá - rằng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới là một cái giá đáng phải trả - thì hãy cứ làm như vậy. Hãy cứ cho rằng đó là cái giá xứng đáng. Dù đồng tình hay phản đối, ít nhất đó cũng là cách lập luận trung thực”, ông Vance cho biết.

“Nhưng ai cũng biết tại sao chúng ta thất bại. Và bất kỳ cuộc thảo luận trung thực nào về hướng đi tiếp theo cũng phải bắt đầu từ điểm này”, ông Vance cho biết thêm.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng các cử tri thuộc liên minh ủng hộ Tổng thống Donald Trump vẫn đi bỏ phiếu, chỉ có điều họ không bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa.

“Chắc chắn có những nơi chúng ta có thể cải thiện tỷ lệ cử tri đi bầu. Nhưng vấn đề cốt lõi không nằm ở tỷ lệ cử tri đi bầu. Vấn đề chính là nhiều người từng bỏ phiếu cho liên danh Trump/Vance vào năm 2024 lại quay sang bầu cho đảng Dân chủ vào năm 2026”, ông Vance nhận định.

“Sẽ có rất nhiều tranh cãi và bất đồng nội bộ về những gì đã xảy ra và nguyên nhân dẫn đến kết quả đó. Một chuyên gia thăm dò dư luận mà tôi rất tôn trọng đã nói với tôi rằng thông điệp về kinh tế của chúng ta chưa đủ sắc bén trong giai đoạn nước rút. Tôi tin điều đó đúng”, Phó Tổng thống Mỹ cho biết.

“Nhưng lý do thực sự khiến chúng ta thất bại thì ai cũng thấy rõ”, ông Vance khẳng định.

Dẫn lời một chuyên gia thăm dò dư luận khác, Phó Tổng thống Mỹ chỉ ra 4 vấn đề có thể giúp đưa những cử tri từng ủng hộ Tổng thống Trump quay trở lại với đảng Cộng hòa, gồm chấm dứt cuộc chiến tại Iran, giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt cao, thực hiện chính sách “Nước Mỹ trên hết” (America First) và thay đổi mối quan hệ giữa Mỹ với Israel”.

Ông Vance cũng thừa nhận ông đã có linh cảm không tốt về kết quả cuộc bầu cử hôm 3/11. “Tôi đã có cảm giác tiêu cực trước khi bước vào ngày thứ Ba (3/11), nhưng ngay cả tôi cũng bị sốc trước kết quả này”, ông chia sẻ.

Tổng thống Trump từng thừa nhận cuộc chiến Iran có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bầu cử, nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ cuộc xung đột do chính ông khởi xướng.

“Tôi nghĩ một phần là do vấn đề Iran, nhưng đồng thời, mọi người cũng hiểu được tầm quan trọng của những gì tôi đã làm với Iran”, ông phát biểu trong một cuộc trao đổi với kênh Fox News.

Lý giải về những thất bại của đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump nói thêm: "Trong một số trường hợp, cử tri không thích các ứng viên. Cũng có những trường hợp ứng viên đó không phải là bạn của tôi, và các cử tri trung thành hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vì vậy, họ đã chọn cách không đi bỏ phiếu. Thật đáng tiếc, lẽ ra chúng ta đã có thể giành chiến thắng dễ dàng nếu tôi có tên trên lá phiếu. Nhưng tôi lại không có tên ở đó”.

Tổng thống Trump cho rằng lý do đảng Cộng hòa thất bại là vì tên ông không có trên lá phiếu. “Nếu tôi có tên trên lá phiếu, chúng ta đã giành chiến thắng rồi", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẵn sàng chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông tuyên bố Mỹ sẽ hợp tác với đảng Dân chủ.