Greenland cảnh báo khả năng xung đột khi Mỹ lên kế hoạch sáp nhập

Binh lính Đan Mạch tới Greenland trong chiến dịch tập trận (Ảnh: Reuters).

“Xung đột quân sự có thể không xảy ra, nhưng cũng không thể loại trừ”, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ phủ Nuuk hôm 20/1.

Theo ông Nielsen, chính quyền Greenland sẽ thành lập một tổ công tác gồm đại diện của tất cả các cơ quan liên quan nhằm giúp người dân chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản gián đoạn nào trong đời sống hằng ngày nếu xung đột xảy ra.

Chính quyền Greenland cũng đang xây dựng các hướng dẫn mới cho người dân, trong đó có khuyến cáo mỗi hộ gia đình nên tích trữ đủ lương thực cho ít nhất 5 ngày.

“Greenland đang chịu rất nhiều áp lực. Chúng ta cần sẵn sàng cho mọi kịch bản”, ông Mute B. Egede, lãnh đạo phụ trách tài chính và cựu lãnh đạo Greenland, phát biểu tại cuộc họp báo.

Nhằm củng cố an ninh cho Greenland, Đan Mạch và 7 quốc gia NATO khác vào tuần trước đã triển khai một số sĩ quan tới hòn đảo trong khuôn khổ Chiến dịch Arctic Endurance.

Theo một tờ báo của Greenland, Bộ Tư lệnh Bắc Cực Liên hợp của Đan Mạch sẽ mở rộng các cuộc tập trận quân sự, với khả năng diễn ra quanh năm.

Tại cuộc họp báo ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ ông có thể sử dụng những công cụ khác ngoài thuế quan để giành quyền kiểm soát Greenland trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của các biện pháp thuế quan của ông đối với thương mại toàn cầu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã gia tăng sức ép lên các đồng minh châu Âu về Greenland, đe dọa áp các mức thuế mới trên diện rộng nếu không đạt được thỏa thuận dẫn tới việc Mỹ kiểm soát hòn đảo này.

Chủ nhân Nhà Trắng cho biết NATO “sẽ rất hài lòng” với giải pháp mà ông đang thúc đẩy liên quan đến Greenland, dù không nêu chi tiết. Ông khẳng định nỗ lực của mình nhằm giành quyền kiểm soát Greenland sẽ không làm tan rã NATO.

Ông nhấn mạnh Mỹ “cần Greenland vì an ninh quốc gia, thậm chí là an ninh toàn cầu”, và bày tỏ tin tưởng sẽ có một kết quả “rất tốt cho tất cả các bên”.

Theo ông, người dân Greenland cuối cùng sẽ ủng hộ việc Mỹ tiếp quản hòn đảo Bắc Cực này, dù trên thực tế người dân Greenland đã công khai phản đối. Hàng nghìn người dân Greenland đã xuống đường biểu tình phản đối các đe dọa về việc Mỹ tiếp quản hòn đảo.

Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị trong Vương quốc Đan Mạch, đã thu hút sự quan tâm của Tổng thống Trump do vị trí chiến lược ở Bắc Cực, trữ lượng khoáng sản khổng lồ và những lo ngại được cho là ngày càng tăng từ Nga và Trung Quốc. Ông Trump tuyên bố muốn kiểm soát Greenland vì lý do an ninh quốc gia.

Cả Đan Mạch và Greenland đều kiên quyết bác bỏ mọi đề xuất chuyển giao vùng lãnh thổ này cho Mỹ, tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Đan Mạch gần đây tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự ở Greenland và đưa các binh sĩ tới hòn đảo này.