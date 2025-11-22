Đồng sáng lập Google trở thành người giàu thứ ba thế giới

Đồng sáng lập Google Larry Page (Ảnh: Fortune).

Những người giàu nhất thế giới hiện nay là các nhà sáng lập công nghệ và giám đốc điều hành, những người đang gặt hái mức tăng tài sản khổng lồ từ doanh nghiệp của họ. Đồng sáng lập Google Larry Page vừa vượt qua ông chủ Amazon Jeff Bezos trong danh sách siêu giàu, nhờ một đột phá mới về trí tuệ nhân tạo.

Tài sản của ông Page đã tăng thêm 6 tỷ USD hôm 19/11 vừa qua, nâng tổng tài sản lên tới 252 tỷ USD.

Tài sản của đồng sáng lập Google tăng mạnh sau khi công ty ra mắt mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất Gemini 3 được xem là bước cải tiến so với Gemini 2.5 ra mắt khoảng 8 tháng trước. Công nghệ này đã thắp lên sự lạc quan từ giới đầu tư và phân tích, khiến cổ phiếu Alphabet, tập đoàn mẹ của Google, tăng 3%.

Thành công của Gemini đã đưa ông Page, người sở hữu khoảng 6% Alphabet, vươn lên vị trí thứ ba trong chỉ số Tỷ phú Bloomberg. Trong khi đó, ông chủ Amazon Jeff Bezos bị đẩy xuống vị trí người giàu thứ tư thế giới, do giá trị tài sản liên quan đến Amazon sụt giảm.

Tài sản của đồng sáng lập Google khác là Sergey Brin, người sở hữu 6% Alphabet, cũng tăng thêm 5 tỷ USD và đứng ở vị trí thứ năm trong danh sách siêu giàu. Vài ngày sau đợt tăng giá cổ phiếu, tài sản của họ đã ổn định, Page nắm 249 tỷ USD, Bezos sở hữu 240 tỷ USD, và Brin có 233 tỷ USD.