Giới siêu giàu thế giới kêu gọi đánh thuế chính mình

Hàng trăm triệu phú, tỷ phú kêu gọi chính phủ đánh thuế giới siêu giàu (Ảnh minh họa: Expat).

Một bức thư ngỏ của gần 400 tỷ phú, triệu phú, được công bố trùng với thời điểm diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) trong tuần này, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị tuần này thu hẹp khoảng cách ngày càng nới rộng giữa giới siêu giàu và phần còn lại của xã hội.

Bức thư được ký bởi nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có diễn viên kiêm nhà làm phim Mark Ruffalo, nhạc sĩ Brian Eno và nhà sản xuất phim kiêm nhà từ thiện Abigail Disney, nêu rõ rằng sự giàu có cực đoan đang làm “ô nhiễm chính trị”, thúc đẩy sự loại trừ xã hội và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu.

“Một nhóm nhỏ các nhà tài phiệt toàn cầu sở hữu khối tài sản khổng lồ đã chi phối các chính phủ, siết chặt công nghệ và đổi mới, làm sâu sắc thêm đói nghèo và sự loại trừ xã hội, đồng thời đẩy nhanh sự suy thoái của hành tinh”, bức thư viết.

Bức thư viết thêm: “Những giá trị mà tất cả chúng ta trân trọng, cả người giàu lẫn người nghèo, đang bị bào mòn bởi những kẻ quyết tâm mở rộng khoảng cách giữa quyền lực khổng lồ của họ và phần còn lại của xã hội”.

“Chúng ta đều biết điều này. Khi ngay cả những triệu phú như chúng tôi cũng thừa nhận rằng sự giàu có cực đoan đã khiến mọi người khác mất đi mọi thứ, thì không còn nghi ngờ gì nữa rằng xã hội đang ở trong tình trạng chông chênh nguy hiểm bên bờ vực”, bức thư chia sẻ.

Một cuộc khảo sát được thực hiện cho nhóm Patriotic Millionaires, tổ chức vận động tăng thuế đối với giới siêu giàu, cho thấy 77% triệu phú tại các nước G20 tin rằng những cá nhân cực kỳ giàu có mua chuộc ảnh hưởng chính trị.

Cuộc khảo sát, được tiến hành với 3.900 người tại các quốc gia G20 sở hữu hơn 1 triệu USD tài sản (không tính nhà ở).

Khoảng 2/3 người khảo sát ủng hộ việc tăng thuế đối với giới siêu giàu để đầu tư vào các dịch vụ công, trong khi chỉ 17% phản đối.

Tổ chức từ thiện phát triển Oxfam cho biết trong tuần này rằng số lượng tỷ phú mới được tạo ra trong năm ngoái đạt mức kỷ lục, đưa tổng số tỷ phú toàn cầu lần đầu tiên vượt mốc 3.000 người.

“Năm ngoái, mức tăng tài sản của các tỷ phú là chưa từng có tiền lệ”, Giám đốc điều hành Oxfam International Amitabh Behar cho biết.

“Giới siêu giàu đang được trao quyền tự do tuyệt đối. Thật khó có thể tưởng tượng nổi khi 1% giàu nhất hiện sở hữu lượng tài sản gấp 3 lần tổng tài sản công của toàn thế giới cộng lại. Điều này cho thấy khoảng cách giữa các nhà tài phiệt và phần còn lại của nhân loại đã trở nên phi lý đến mức nào. Các chính phủ nên triển khai ngay các biện pháp đánh thuế giới siêu giàu và ưu tiên giảm bất bình đẳng”, lãnh đạo Oxfam International kêu gọi.