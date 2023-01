Giẫm đạp ở trung tâm thương mại Uganda dịp năm mới, 9 người chết

Người dân ở Uganda xem bắn pháo hoa dịp năm mới (Ảnh minh họa: AFP).

Reuters đưa tin, đám đông bắt đầu đổ xô về phía lối đi hẹp trong trung tâm thương mại Freedom City ở Kampala, Uganda (châu Phi) khi vừa bước sang năm mới 2023.

Ban đầu những người này tham dự sự kiện chào đón năm mới bên trong trung tâm thương mại nằm trên đường cao tốc nối thành phố Kampala với sân bay Entebbe. Đây là lễ đón năm mới đầu tiên tại Uganda sau 3 năm, do các quy định hạn chế do Covid-19 và vấn đề an ninh.

"Rất nhiều người kẹt cứng giữa biển người khi đám đông đổ xô ra xem bắn pháo hoa. Do đó, nhiều người đã chết ngạt. Đến nay, có thể xác nhận ít nhất 9 người tử vong", thông cáo của cảnh sát địa phương cho hay.

Theo ông Luke Owoyesigyire, người phát ngôn cảnh sát, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và chuyển các nạn nhân đến bệnh viện ngay khi nhận được tin báo. Ông cho rằng, những hành động liều lĩnh và sơ suất đã dẫn đến thảm kịch này.

Những sự kiện tập trung đông người bắt đầu được tổ chức trở lại trên khắp thế giới sau khi các nước lần lượt nới lỏng biện pháp phòng dịch Covid-19. Hồi cuối tháng 10, hơn 150 người cũng thiệt mạng trong một vụ chen lấn ở hẻm phố Itaewon, Seoul, Hàn Quốc vào dịp Halloween.