Gia đình ông Trump cho thuê biệt thự nghỉ dưỡng

Căn biệt thự ven biển của gia đình cựu Tổng thống Trump tại Palm Beach, Florida (Ảnh: Palm Beach Daily News).

Một biệt thự nghỉ dưỡng ven biển thuộc quyền sở hữu của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Palm Beach, bang Florida đang được quảng cáo cho thuê.

Theo OK Magazine, biệt thự tọa lạc tại số 1125 Đại lộ South Ocean ở Palm Beach, từng thuộc quyền sở hữu của chị gái ông Trump, bà Maryanne Trump Barry từ năm 2004-2018. Bà Barry sau đó đã bán lại biệt thự này cho một công ty do con trai Eric Trump của cựu Tổng thống Mỹ quản lý.

Đến tháng 3/2021, biệt thự trên được giao bán với giá 49 triệu USD. Tuy nhiên, cho đến nay, tòa nhà này vẫn chưa tìm được khách mua và gia đình ông Trump đã quyết định sẽ cho thuê với mức giá 195.000 USD/tháng.

Được xây dựng từ năm 1956, căn biệt thự sở hữu diện tích 770m2 với 8 phòng ngủ, hồ bơi, thư viện, ban công riêng, một gara ô tô cùng nhiều tiện nghi khác như sàn nhà lát đá cẩm thạch. Đặc biệt, người thuê biệt thự này cũng sẽ có đặc quyền lui tới câu lạc bộ nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump nằm ngay liền kề.

Câu lạc bộ Mar-a-Lago là nơi sinh sống của ông Trump kể từ năm 2019, không lâu sau khi ông rời khỏi Nhà Trắng. Theo cựu Tổng thống Trump, lý do ông chuyển nơi cư trú từ Tháp Trump ở New York về Mar-a-Lago là do những sức ép mà nhiều chính trị gia đảng Dân chủ tại trung tâm tài chính lớn nhất thế giới gây ra.

"Tôi yêu mến New York và người dân ở đó. Tình cảm này sẽ luôn là như vậy. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo của thành phố và tiểu bang này đã đối xử với tôi rất tệ. Không có nhiều người từng bị đối xử tệ như tôi", ông Trump chia sẻ.

Tại bang Florida, cựu Tổng thống Mỹ hiện đang gấp rút củng cố và tìm kiếm thêm sự ủng hộ nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử vào năm 2024.

Nhiều chuyên gia nhận định đối thủ lớn nhất của ông Trump trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa sẽ là cựu đồng minh thân cận của ông tại bang Florida, Thống đốc Ron DeSantis.

Cựu Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo tại bang South Carolina hôm 28/1 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu khởi động chiến dịch tái tranh cử tại bang Nam Carolina hồi tháng 1, ông Trump đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào Thống đốc DeSantis, đồng thời cáo buộc ông này "thiếu trung thành".

"Ron sẽ không trở thành Thống đốc bang Florida nếu không có sự hỗ trợ của tôi. Khi biết tin ông ấy sẽ ra tranh cử, tôi đánh giá đó là một hành động rất thiếu trung thành", ông Trump tuyên bố.