Gần 12.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Gaza bị suy dinh dưỡng cấp tính

Hàng nghìn trẻ em ở Gaza suy dinh dưỡng (Ảnh: UNICEF).

"Tính riêng tháng 7, gần 12.000 trẻ em dưới 5 tuổi được xác định mắc suy dinh dưỡng cấp tính ở Gaza, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu hôm 7/8 tại trụ sở WHO ở Geneva.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến ngày 29/7, ít nhất 99 người đã tử vong, trong đó có 64 người lớn và 35 trẻ em, với 29 em dưới 5 tuổi.

Theo dữ liệu mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), số ca nhập viện vì suy dinh dưỡng gần như tăng gấp đôi từ tháng 6 đến tháng 7, từ 6.344 lên 11.877 ca. Khoảng 2.500 trẻ trong số này đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Ông Tedros kêu gọi tăng khối lượng viện trợ bền vững qua mọi tuyến đường có thể. WHO cho biết đang hỗ trợ 4 trung tâm điều trị suy dinh dưỡng ở Gaza, nhưng nguồn sữa công thức và thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em gần như đã cạn kiệt.

"Khối lượng nguồn cung dinh dưỡng hiện nay hoàn toàn không đủ để ngăn chặn tình hình xấu đi. Cần phải tăng cường nguồn cung và phải đảm bảo đa dạng chế độ ăn", Rik Peeperkorn, đại diện WHO tại Gaza phát biểu qua cầu truyền hình.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết mức tiêu thụ thực phẩm trên toàn Gaza đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Hiện có tới 81% hộ gia đình trong vùng lãnh thổ ven biển chật hẹp với 2,2 triệu dân này báo cáo mức tiêu thụ thực phẩm kém, so với con số 33% hồi tháng 4.