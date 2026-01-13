EU cảnh báo Mỹ về kịch bản dẫn tới NATO tan rã

Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius (Ảnh: Reuters).

Ủy viên châu Âu phụ trách Quốc phòng và Không gian Andrius Kubilius cho biết ngày 12/1 rằng NATO sẽ chấm dứt tồn tại nếu Mỹ dùng biện pháp quân sự để kiểm soát Greenland.

Ông cho rằng, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có nghĩa vụ phải hỗ trợ Đan Mạch nếu nước này đối mặt với hành động xâm nhập quân sự.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Đây là hòn đảo lớn nhất thế giới, sở hữu lượng khoáng sản lớn. Mỹ cho rằng, sự hiện diện quân sự của nước này tại đây hiện là chưa đủ để ngăn các đối thủ để mắt tới hòn đảo.

Cả Greenland và Đan Mạch đều khẳng định Greenland không phải để bán, nhưng ông Trump không loại trừ khả năng dùng biện pháp quân sự để kiểm soát hòn đảo này.

“Tôi đồng ý với Thủ tướng Đan Mạch rằng điều đó sẽ là dấu chấm hết cho NATO, và trong con mắt của công chúng, nó cũng sẽ có tác động rất, rất tiêu cực", Ủy viên Andrius Kubilius nhấn mạnh.

Ông Kubilius cũng cho biết Điều 42.7 của Hiệp ước Liên minh châu Âu buộc các quốc gia thành viên phải hỗ trợ Đan Mạch nếu nước này phải đối mặt với hành động xâm nhập quân sự.

“Điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Đan Mạch, họ sẽ phản ứng ra sao, lập trường của họ là gì, nhưng chắc chắn tồn tại nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong việc hỗ trợ lẫn nhau nếu một quốc gia thành viên khác đang phải đối mặt với sự xâm nhập quân sự”, ông nói.

Trước đó, các nhà lãnh đạo châu Âu đã phát một thông cáo chung, nhấn mạnh rằng hòn đảo Bắc Cực này thuộc về người dân Greenland.

“Greenland thuộc về người dân của họ. Chỉ Đan Mạch và Greenland, và không bên nào khác, có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”, tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Đan Mạch nêu rõ.

Các nhà lãnh đạo cho biết an ninh tại Bắc Cực phải được bảo đảm một cách tập thể cùng với các đồng minh NATO, bao gồm cả Mỹ.

Sau đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho hay, Paris sẽ cùng các nước đối tác ở châu Âu vạch ra phương án hành động trước ý định của Mỹ muốn sáp nhập Greenland.