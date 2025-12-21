Người đầu tiên trên thế giới có tài sản hơn 700 tỷ USD

Tỷ phú Mỹ Elon Musk (Ảnh: Forbes).

Chỉ 4 ngày sau khi trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản 600 tỷ USD, ông chủ Tesla, tỷ phú Mỹ Elon Musk, đã tiếp tục trở thành người đầu tiên có khối tài sản vượt 700 tỷ USD vào hôm 20/12.

Ông Musk đạt được kỷ lục mới này sau khi Tòa án Tối cao bang Delaware lật lại phán quyết của tòa án cấp dưới vốn đã hủy bỏ gói quyền chọn cổ phiếu Tesla hiện trị giá 139 tỷ USD dành cho ông. Theo ước tính của Forbes, sau khi kháng cáo thành công, tài sản ròng của Musk hiện đạt mức kỷ lục 749 tỷ USD.

Trước đó, Tòa án Chancery bang Delaware phán quyết rằng quy trình trao quyền chọn cổ phiếu Tesla cho ông Musk vào năm 2018 là không công bằng, do ảnh hưởng kiểm soát của ông đối với hội đồng quản trị Tesla. Tuy nhiên, sau khi Tòa án Tối cao bang Delaware ra phán quyết hôm qua rằng việc “thu hồi các quyền chọn cổ phiếu là một biện pháp khắc phục không phù hợp”.

Sau phán quyết, Tesla một lần nữa trở thành tài sản có giá trị lớn nhất của ông Musk.

Ngoài các quyền chọn cổ phiếu, ông còn sở hữu 12% cổ phần phổ thông của nhà sản xuất xe điện, trị giá 199 tỷ USD, nâng tổng giá trị tài sản liên quan đến Tesla của ông lên 338 tỷ USD.

Con số này chưa bao gồm một gói thù lao kỷ lục riêng biệt mà Tesla trao cho ông Musk vào tháng 11, theo đó ông có thể nhận tối đa 1.000 tỷ USD cổ phiếu bổ sung, nếu Tesla đạt được các mốc hiệu suất chẳng hạn như tăng vốn hóa thị trường hơn 8 lần trong vòng 10 năm tới. Cam kết được đưa ra sau khi các nhà đầu tư ủng hộ tầm nhìn của ông Musk về việc biến nhà sản xuất xe điện này thành một “gã khổng lồ” về trí tuệ nhân tạo và robot.

Tài sản có giá trị lớn thứ hai của tỷ phú Musk, khoảng 42% cổ phần ước tính tại SpaceX, hiện chỉ thấp hơn tài sản Tesla của ông khoảng 2 tỷ USD (ở mức 336 tỷ USD), dựa trên một đợt chào mua cổ phần tư nhân được khởi động trong tháng này, định giá công ty ở mức 800 tỷ USD, tăng từ 400 tỷ USD hồi tháng 8.

Tuy vậy, chính SpaceX chứ không phải Tesla có thể sẽ là công ty giúp ông Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, khi hãng này được cho là đang nhắm tới IPO vào năm 2026, với mức định giá có thể lên tới 1.500 tỷ USD.

Theo danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes, tài sản của ông Musk hiện vượt xa đồng sáng lập Google Larry Page, người giàu thứ hai thế giới, gần 500 tỷ USD.